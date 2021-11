Садыр Жапаров вручает часы сотруднику прокуратуры, сзади карта с ошибкой. Фото: АКИpress Прокурор отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Чолпон Абдимомунова сообщила журналисту «Клоопа», что из ведомства был уволен глава пресс-службы Белек Калыков. Увольнение Калыкова произошло после того как на мероприятии с президентом Садыром Жапаровым повесили карту Кыргызстана, где анклав Ворух был присоединен к Таджикистану. *Ворух — это таджикский анклав, окруженный территорией Кыргызстана. Вокруг него не раз происходили приграничные конфликты из-за того, что власти обеих стран в течение пары десятилетий не могут согласовать свои границы после распада СССР. Абдимомунова также сообщила, что кроме увольнения Калыкова, выговоры получили начальник отдела организационного обеспечения Каныбек Узакбаев и глава отдела международно-правового сотрудничества Асылбек Акматов. Ошибка на карте Неправильная карта Кыргызстана вызвала негодование среди пользователей соцсетей. Сразу после этого снимки с ней были удалены с сайта президента. Генпрокуратура пояснила, что за организацию мероприятия в госрезиденции отвечало управление главного надзорного органа, а этот баннер был заказан у частной компании. «В отношении ответственных сотрудников за такую ​​халатность, допущенную исполнителями заказа, будут приняты соответствующие меры», — заявили в Генпрокуратуре. Анклав Ворух После приграничного конфликта весной 2021 года, снова открылся вопрос о предоставлении Таджикистану коридора в анклав Ворух. Однако тогда глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что переговоры по анклаву будут вестись отдельно. По его словам, коридор в Ворух не будет предоставляться. Для курсирования граждан Таджикистана будет использоваться дорога к востоку от села Капчыгай Баткенского района. Читать по теме: Кыргызстан и Таджикистан построят дорогу Исфара — Ворух. О чём ещё договорились главы делегаций двух стран

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!