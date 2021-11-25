Арон Атабек был осужден на 18 лет тюрьмы после столкновений в поселке Шанырак. Алматы, октябрь 2007 года.



Казахский поэт Арон Атабек умер в больнице Алматы — у диссидента, боровшегося за права человека, остановилось сердце. Он находился в больнице с 20 октября.

Арон Атабек просидел 15 лет в заключении и из здорового яркого активиста и борца за права человека превратился в запытанного, изможденного мужчину. Слишком изможденного для 68 лет.

Его освободили 1 октября именно из-за проблем со здоровьем, словно опасаясь, что мужчина, чей вес достиг 50 килограммов, скончается в заключении.

Врачи диагностировали у Атабека поражение межпозвоночного диска шейного отдела с миелопатией и дегенеративно-демиелинизирующее заболевание спинного мозга на шейном уровне. По словам дочери поэта, он не мог самостоятельно передвигаться и даже приподняться с постели.

Арон Атабек после освобождения. Фото: Manas Kaiyrtaiuly / RFE/RL



К 20 октября его поместили в больницу. По информации «Азаттык Казахстан», ему диагностировали коронавирусную пневмонию. Неудобный для казахских властей диссидент вскоре впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Мы жертвы классической литературы —

И Дон-Кихоты мчатся через время,

И потому мы против Диктатуры —

«Лучше умереть стоя — чем жить на коленях!»

Арон Атабек

Арон Атабек называл себя казахским самураем.

«У японских самураев есть такое выражение: долг самурая — сражаться честно и до конца. Я казахский самурай, мой долг — сражаться до конца. Поправлю здоровье немного и буду дальше вести оппозиционную политику, готовить народ к великой алашской революции», — говорил он после освобождения.

Поэт и диссидент Арон Атабек после ранения в ногу при акции протеста против сноса жилищ жителей поселка Бакай. Алматы, 13 мая 2006 года.



Долгие годы активист отказывался от ходатайств об УДО и сравнивал их с «признанием вины». Его признали виновным в убийстве полицейского, но он всегда говорил, что невиновен.

«Сейчас те, кто в оппозиции, заявляют, что собираются собрать миллион подписей, просить о помиловании осужденных по названному делу у Назарбаева. Пусть просят. Но за меня не надо просить. Мое требование — полная реабилитация, восстановление в правах. Я не соглашусь на помилование и его не прошу. Ибо я не совершал этого преступления», — подчеркивал поэт.

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