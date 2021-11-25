Дамира Ниязалиева

Милиция проверяет, использовали ли учителей для агитации Дамиры Ниязалиевой, кандидатки от №32 Кочкрского одномандатного округа Нарынской области. Об этом говорится в реестре жалоб Центральной избирательной комиссии.

По словам заявителя, в агитационном мероприятии Ниязалиевой приняли участие сотрудники школы села Кош-Дөбө Ак-Талинского района. В заявлении в ЦИК также говорится, что координатором агитационного мероприятия была заместитель директора школы по учебно-воспитательной части Гүлзина Касымова.

Ниязалиева встретилась с жителями села 14 ноября. На фотографиях, сделанных во время мероприятия, запечатлены женщины в шарфах в стиле партии “Кыргызстан” с номером Ниязалиевой.

Что за Ниязалиева?

В 2007-2010 годы Дамира Ниязалиева была депутаткой Жогорку Кеңеша. До 2009 года была главой ОсОО «Аманат» — занималась продажей фармпродукции.

После апрельской революции 2010 года она исполняла обязанности Министра здравоохранения. В том же году была избрана депутатом Жогорку Кенеша от партии СДПК.

Ниязалиеву связывали с компанией «Фармтрейд» В 2014 году в парламенте она сообщила, что продала семейную фармкомпанию иностранцам.

В 2014-2016 годы, во время президентства Алмазбека Атамбаева, Ниязалиева занимала пост вице-премьер министра. А в парламентских выборах 2020 года Ниязалиева принимала участие от партии «Кыргызстан».

С 2016 года руководит фондом «Поддержки устойчивого развития страны» и фондом имени балерины Бубусары Бейшеналиевой.

Выборы — 2021

Парламентские выборы пройдут уже 28 ноября по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

Баллотируются в качестве кандидатов по стране — от партий и одномандатных округов — более 1300 кандидатов. В выборах участвует 21 политическая партия.