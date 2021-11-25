В Кыргызстан 25 ноября доставили американскую вакцину против коронавируса Moderna. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил замглавы кабинета министров Эдиль Байсалов.

Фото: Твиттер Эдиль Байсалов

По словам Байсалова, вакцину доставили в страну по глобальной программе COVAX. Кыргызстан получил для вакцинации населения 115 тысяч доз препарата.

Вакциной будут прививать всех желающих по достижению 18 лет. Интервал между первой и второй дозами должен составлять 28 дней. Для жителей Бишкека Moderna будет доступна через 2 дня, в регионы препарат доставят в течение 10 дней.

Кампания по вакцинации населения в Кыргызстане началась еще в марте 2021 года. Но в активную фазу она вступила только в июле, после того как в страну доставили вторую партию вакцины Sinopharm.

Несмотря на это, темпы вакцинации в стране не такие высокие, как ожидали власти.

Всего кыргызские власти в рамках Национального плана по вакцинации против COVID-19 хотят привить 3,4 млн кыргызстанцев.

«Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70% граждан, включенных в целевую группу, что составляет 2,4 млн человек», — сообщили в Республиканском штабе 5 августа.

По данным Минздрава, на 25 ноября в стране первую дозу вакцины получили более одного миллиона человек. Второй дозой привились 870 тысяч человек.

Сейчас в Кыргызстане доступны ряд разных вакцин:

  • Sinopharm
  • Moderna
  • Sputnik V
  • AstraZeneca
  • QazVac
  • Pfizer

Кроме этого минздрав сообщил, что для граждан, получивших вакцину доступна и ревакцинация.

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Глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова в интервью изданию «Акипресс» ранее сообщила, что вакцина Moderna будет также доступна для ревакцинации.

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