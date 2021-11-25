Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 25 ноября в Кыргызстане скончались два пациента с коронавирусом. По данным штаба, они не были вакцинированы.
Всего за время пандемии COVID-19 минздрав зарегистрировал 2 734 случая смерти среди пациентов с коронавирусом.
По данным штаба, за сутки вирус выявили у 70 человек.
- Бишкек — 23;
- Чуйская область — 21;
- Ошская область — 6;
- Иссык-Кульская область — 8;
- Джалал-Абадская область — 7;
- Баткенская область — 3.
Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 183 066 случаев заражения коронавирусом.
Также сообщается, что за сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 67 пациентов. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 177 760 пациентов, переболевших коронавирусом.
Всего в стационарах на лечении находятся 457 пациентов и на амбулаторном 579.