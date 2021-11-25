Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 25 ноября в Кыргызстане скончались два пациента с коронавирусом. По данным штаба, они не были вакцинированы.

Всего за время пандемии COVID-19 минздрав зарегистрировал 2 734 случая смерти среди пациентов с коронавирусом.

По данным штаба, за сутки вирус выявили у 70 человек.

Бишкек — 23;

Чуйская область — 21;

Ошская область — 6;

Иссык-Кульская область — 8;

Джалал-Абадская область — 7;

Баткенская область — 3.

Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 183 066 случаев заражения коронавирусом.

Также сообщается, что за сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 67 пациентов. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 177 760 пациентов, переболевших коронавирусом.

Всего в стационарах на лечении находятся 457 пациентов и на амбулаторном 579.