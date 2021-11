Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко на официальной странице посольства в Instagram прокомментировал ситуацию вокруг законопроекта «О государственном языке Кыргызстана». По его словам, Россия отслеживает ситуацию, и там «есть опасения», что принятие проекта в нынешнем виде «приведет к сокращению сферы применения русского языка, закрепленного в Конституции в качестве официального». «Не лишним будет вспомнить слова почитаемого в стране мирового классика Чынгыза Айтматова об общегуманитарной миссии русского языка в Кыргызстане. Стоит ли так легко отказываться от достигнутого?» — написал Удовиченко. Скриншот Instagram страницы посольства России в Кыргызстане Последние пару дней в социальных сетях и СМИ активно обсуждается новый проект конституционного закона «О госязыке». Отмечается, что из проекта убрали «гарантию» права представителям всех этносов на сохранение родного языка. В документе также нет формулировки о том, что «не допускается ущемление прав и свобод граждан по признаку незнания государственного или официального языка». Читать по теме: «Служить ради процветания государственного языка» — что пожелал Жапаров народу в День госязыка

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!