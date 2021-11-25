В селе Чет-Булак Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области в ночь с 16 на 17 ноября сгорел один из двух корпусов местной школы. 22 ноября в МЧС сообщили, что передали двухкомнатный мобильный дом для «нужд школы».

Контейнер, которую передало МЧС. Скриншот с видео

В интервью «Клоопу» 24 ноября глава Тогуз-Тороуского райотдела образования Болотбек Иманбердиев сообщил, что этот контейнер будут использовать в качестве столовой. Ученики же будут учиться в целом корпусе школы.

По его словам в сгоревшем корпусе учились только начальные классы и там была столовая.

«В главном корпусе [не сгоревшем] 7 кабинетов. В этой школе [в двух корпусах] 13 классов [кабинетов]. Один из них занимал директор для своего кабинета, в другой была библиотека. Мы их освободили, вечером поставили [в эти кабинеты] столы, стулья. Утром [после пожара] ученики полноценно обучались», — сказал он.

Аварийная школа

По данным минобразования, школу построили в 1974 году, а в 2014 году её признали аварийной и непригодной для использования.

Позже, в 2016 году началось строительство новой школы на 225 учеников со сметной стоимостью 43 млн сомов. Объект ещё не достроили — там сейчас идут кровельные работы, а строительство завершено на 65%.

«В связи с тем, что строительство новой школы не завершено, ранее учебный процесс проводился в одну смену в двух корпусах старой школы. В связи со сложившейся ситуацией, обучение будет продолжаться в две смены в одном из старых корпусов, то есть учебный процесс не будет прерываться», — сообщили в минобразовании «Клоопу» 17 ноября.

По данным ведомства, сейчас в этой школе учатся 239 учеников и работают 23 учителя.

В МЧС говорят, что причиной пожара в одном из корпусов школы стала нарушений правил использования электрических приборов.

В результате пожара полностью сгорело здание площадью 480 кв. м. По данным МЧС, материальный ущерб от пожара составил 1,5 млн сомов.

Школы в Кыргызстане

В Кыргызстане не хватает школ для детей. Во многих столичных школах в одном классе учатся по 40 детей. А в селах здания школ находятся в критическом состоянии.

По последним официальным данным, аварийных школ в Кыргызстане насчитывается 204 – это каждая десятая школа в стране. Просто находиться, а тем более учиться в таких помещениях опасно для жизни.

Тем не менее в них продолжают проводить уроки.

Аварийные школы годами не могут отремонтировать, а запланированные новые школы — возвести.

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