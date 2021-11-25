Супруга активиста Тилекмата Куренова (Кудайбергенов) — Белек Бактыбекова — написала письмо президенту Садыру Жапарову. В нём она назвала главу государства «хитрецом» и заявила, что Куренова несправедливо осудили.

Письмо опубликовали 24 ноября в Фейсбуке партии «Туран» от которой Куренов баллотировался в Бишкекский горкенеш в июле этого года.

«Оказывается, вы не великодушный, а хитрый. Вы лишили наших детей любви и заботы отца. То, что в постах Тилекмата нет ни одного призыва и поводов для уголовной ответственности, понимает даже первокурсник. Вы задержали его несправедливо. Он надеялся, что настанет справедливость, когда вы придете к власти», — написала Бактыбекова.

Тилекмат Куренов с семьёй. Фото: kaktus.media

По её словам, Куренов сдавал кровь для сына Жапарова, когда тот попал в аварию. В августе 2019 года сын Жапарова — Садыр уулу Дастан попал в ДТП. Он скончался в больнице спустя 4 дня после аварии.

«Когда вы простили виновника аварии, в которой погиб ваш сын, Тилекмат всю ночь плакал. “Если бы я был на его [Жапарова] месте, то никогда бы не простил”, — рыдал он. Оказывается, вы не показывали великодушие, а просто схитрили. Вы хотели показать себя добрым и великодушным, а на самом деле набирали политические очки», — написала супруга активиста.

Тилекмат Куренов — кто он?

Тилекмат Куренов — гражданский активист. Он несколько раз выходил на митинги. Так, летом 2020 года Куренов и его сторонники вышли на акцию с требованием перенести парламентские выборы и отправить в отставку правительство, которое «недееспособно».

Куренов также состоит в центре движения «Против Ханституции» и активно выступает против нового проекта Конституции и конституционной реформы.

Тилекмат Куренов. Скриншот с видео

Куренова задержали 15 марта из-за публикаций в соцсетях, в которых, по версии следствия, «замечены призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам».

В это же время сотрудники правоохранительных органов обыскали дом Куренова и офис центра «Против Ханституции». 17 марта решением суда активиста Куренова водворили в СИЗО-1 на один месяц. Ему предъявили обвинение по статье «Попытка захвата власти». После чего Куренов объявил голодовку, и 26 апреля его отпустили под домашний арест.

20 августа Свердловский райсуд Бишкека признал активиста виновным в публичных призывах к насильственному захвату власти и в подкупе избирателей. Его осудили на 1,5 года лишения свободы.