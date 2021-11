Президент Садыр Жапаров 26 ноября на заседании Совета безопасности заявил, что льготные кредиты, предназначенные для фермеров Кыргызстана, шли не в те руки. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и президент Садыр Жапаров. Фото: Пресс-служба главы страны По словам Жапарова, еще весной во время поездки фермеры рассказали ему, что у них нет денег, семян и топлива на орошение земель. После этого президент поручил Счетной палате провести аудит и ревизию в госбанках и выяснить, почему фермерам не хватает льготных кредитов. «Выяснилось, что фермеры получают лишь 3% от выделяемых государством средств. Остальные 97% получают только бизнесмены, депутаты, министры, губернаторы и их близкие родственники. Кредиты по 6%[годовых]. Мы, правительство, отдаем эти деньги для фермеров. 100% из них [этих средств] должны были получить именно они», — заявил Жапаров. Затем Жапаров дал поручение главе Госкомитета национальной безопасности Камчыбеку Ташиеву выяснить, кто получил льготные кредиты, и почему их не получили фермеры. «Какие банки предоставили? Например, об “Айыл Банке” и РСК. Частные банки также предоставляли кредиты фермерам через государство. Вы можете проверить их и принять решение. Не исключено, что на 15-20% вина лежит на бизнесменах», — сказал глава страны. Жапаров добавил, что с 1 января 2022 года, «ни один выделенный фермерам» сом не должен уйти в другую сторону. Он отметил, что правительство уже работает над программой финансирования малого и среднего бизнеса и фермеры будут получать кредиты по ней. «Если куда-то уйдет хоть один сом, надо проверять банкиров, которые контролируют финансирование и выдают средства», — сказал он.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!