Пресс-служба ГКНБ заявила, что сотрудники спецслужб задержали членов группировки, которая планировала захватить власть после парламентских выборов.

Досудебное производство по делу начали по статье «Приготовление к насильственному захвату власти». После этого Генпрокуратура создала комиссию для расследования.

Вещественные доказательства. Фото: Пресс-служба ГКНБ

Как пояснили в Госкомитете, во время следствия они получили «неопровержимые доказательства» преступной деятельности группы людей, которая работала под руководством ряда депутатов парламента и бывших высокопоставленных чиновников.

«После оглашения итогов предстоящих выборов, рассчитывая на поддержку политических сил, в том числе проигравших выборы, группа планировала организовать массовые акции протеста в Бишкеке с последующим столкновением с силами правопорядка и насильственным захватом власти», — заявили в ГКНБ.

Также, по данным спецслужб, группа набирала около тысячи человек для организации массовых протестов. Но, чтобы пресечь эту деятельность, сотрудники ГКНБ провели обыск в домах участников группы и нашли у них оружие, наркотики и документы, «подтверждающие подготовку к преступлению».

По итогам следствия были задержаны 15 активных членов группировки. Имена и должности задержанных не разглашаются. Расследование по делу продолжается, как и розыск других причастных к приготовлению к насильственному захвату власти.