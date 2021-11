Садыр Жапаров Президент Садыр Жапаров за несколько дней перед выборами в парламент рассказал, что, оказывается, есть политики, которые хотят прийти к власти через переворот. «Есть некоторые политики, которые планируют устроить вооруженный переворот. Мы знаем каждого из них. Доказательства собраны. После выборов в отношении них примем серьёзные меры. Сейчас не можем принимать меры из-за того, что сторонники [этих политиков] начнут кричать, что это связано с выборами»,— заявил он. Кыргызские президенты, даже если они сами пришли к власти через переворот, революцию и митинги, весьма критично относятся к акциям протеста при их правлении. О вероятных попытках сменить власть они всегда рассказывают перед очередными важными выборами, обещая наказать организаторов протеста. Курманбек Бакиев Первым, кто пришел к власти силовым путем, был Курманбек Бакиев — 24 марта 2005 года был свергнут Аскар Акаев, который бежал в Россию. В 2009 году Бакиев победил на выборах президента, выйдя на второй срок правления — до выборов были столкновения с несогласными, а в день выборов задержали порядка 10 оппозиционеров. Соперник Бакиева на выборах — Алмазбек Атамбаев — отказывался признать его легитимным главой государства. Экономический и энергокризис, рейдерство, коррупция, заказные убийства, аресты оппозиции — предпосылок у свержения Бакиева было много. 6 апреля 2010 года все это стало причиной акции протеста в Таласе, а уже 7 апреля митинг в Бишкеке привел к кровопролитию и захвату Белого дома. Тогда были расстреляны и убиты более 80 протестующих. А Бакиев и его свита в итоге покинули страну — второй беглый президент нашел приют в Беларуси под крылом Александра Лукашенко. Алмазбек Атамбаев и Роза Отунбаева Третьей главой государства стала Роза Отунбаева, которая спустя год передала власть новоизбранному президенту Алмазбеку Атамбаеву. Он отработал свой срок и также мирно передал власть. Тем не менее, перед выборами президента в 2017 году Атамбаев говорил о вероятных беспорядках часто и в самых разных выступлениях, даже если встречался с учителями, послами других государств или поздравлял народ с Днем независимости. «Что же касается попыток организовать беспорядки после выборов, я хочу предупредить: мои полномочия, как минимум, будут длиться до 1 декабря и именно этого времени с лихвой хватит, чтобы пресечь любые попытки и сурово наказать организаторов. В этот раз прощать никого не будем», — рассказывал Атамбаев. Алмазбек Атамбаев Он также объявил, что в тюрьме «мест для всех хватит». Обвинения в подготовке к захвату власти были главной причиной ареста оппонентов Атамбаева*. Так в заключении оказались десятки человек. «Если кто-то намерен организовать беспорядки, пусть. Я хотел бы их всех зачистить, забрать. Места в тюрьмах всем хватит. Некоторые шуганулись, попрятались», — говорил Атамбаев. *Среди протестовавших при Атамбаеве и арестованных по делу о попытке захвата власти был и действующий президент Садыр Жапаров. В 2012 году он вместе с соратниками — нынешними главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и спикером парламента Талантом Мамытовым — участвовал в митинге у Белого дома в Бишкеке и попытался перелезть через забор. За это оппозиционеров судили, в 2013 году судебная комиссия, в которой был нынешний генпрокурор Курманкул Зулушев, оправдала Жапарова, Ташиева и Мамытова. В октябре 2020 года после смены власти Верховный суд оправдал Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова по этому делу. Сооронбай Жээнбеков Преемник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков тоже получил власть мирным путем. Но он также говорил перед выборами в парламент в 2020 году, что есть некто, кто хочет «раскачать ситуацию». «Я должен открыто сказать, что есть те, кто по старой привычке хочет воспользоваться выборами для раскачивания политической ситуации в стране (…) хотел бы еще раз подчеркнуть: никто из тех, кто хочет использовать выборы для раскачивания ситуации в стране с целью набрать политические очки, не останется без внимания», — говорил Жээнбеков. Помимо прочего, Жээнбеков считал, что админресурс на выборах не применяется, требовал дополнительных фактов того, что экс-зампред таможни Райымбек Матраимов — коррупционер. А после выборов, итоги которых возмутили избирателей, настаивал, что они прошли «честно» — что и привело к митингу, а потом к смене власти — после чего страну возглавил Садыр Жапаров. Садыр Жапаров 6 октября 2020 года Любимый метод Атамбаева. Как и кого в Кыргызстане задерживали из-за «записей с разговором политиков о захвате власти»

