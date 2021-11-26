Депутаты Жогорку Кенеша 26 ноября должны были собраться на внеочередное заседание. На повестке дня были вопросы о даче разрешения на привлечение к уголовной ответственности депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова.

Однако парламентарии не смогли собрать кворум. ИА 24.kg пишет, что в зале присутствовали всего восемь нардепов, а регистрацию прошли всего пять из них.

«На следующем заседании продолжим рассматривать этот вопрос», — сказала вице-спикерка Аида Касымалиева, но неясно, когда соберутся депутаты.

Жээнбеков и Зулпукаров находятся в СИЗО ГКНБ с июня 2021 года по подозрению в коррупции по скандальному делу «Кумтора». По решению Первомайского районного суда Бишкека, они будут находиться под стражей до 30 января 2022 года.

По делу о коррупции на руднике Кумтор был задержан ряд высокопоставленных политиков. При этом за время, пока идет следствие, виновными в коррупции были признаны только экс-депутаты Талант Узакбаев и Исхак Пирматов. Обоих оштрафовали на 300 тысяч сомов.

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