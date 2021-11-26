На телеканале КТРК 25 ноября прошли очередные теледебаты кандидатов в депутаты парламента.

На этот раз на дебаты пришли лидер партии «Улуттар Биримдиги» Мелис Мырзакматов, кандидат от «Эл Умуту» Улукбек Карыбек уулу, председатель «Улуу Журта» Мирлан Орозбаев и кандидат от Патриотической партии единения Кыргызстана (ППЕК) Кубатбек Алымбеков.

Дискуссия в основном велась вокруг темы «старых политиков». Все кандидаты, кроме Мырзакматова говорили о том, что для развития страны нужна люстрация. Лидер «Улуттар Биримдиги» же говорил, что «не бывает старых или молодых» — есть только опытные, которые смогут «улучшить страну».

Приветствия

Мырзакматов в своей приветственной речи акцентировал внимание на том, что в их партии «нет олигархов, экс-депутатов и людей с плохим именем».

Мелис Мырзакматов. Скриншот с видео

Председатель «Улуу Журта» отметил, что цель их партии — очистить старую систему и выгнать мафию из белого дома. Он также заявил, что в их партии нет экс-депутатов или действующих парламентариев.

Кандидат от ППЕК сказал, что их партия будет стараться улучшить жизнь кыргызстанцев. Улукбек Карыбек уулу же акцентировал внимание на том, что они — партия молодёжи.

Насколько реальны обещания?

В ходе теледебатов ведущий спросил, как кандидаты писали свои программы и насколько реальны их обещания.

Мырзаматов отметил, что для написания программы нужно время. Он также добавил, что все предыдущие депутаты занимались популизмом. По итогу, озвучить программу своей партии Мырзакматов не успел.

Орозбаев же отметил, что их партия не обещает поднять пенсии или отремонтировать дорогу. По его словам, в рядах «Улуу Журт» «чистые кандидаты» и они собираются «разрушить старую прогнившую систему».

Мирлан Орозбаев. Скриншот с видео

Алымбеков же сказал, что у всех партий схожие программы и он уверен в том, что они не воплотятся в жизнь. Он также отметил, что прежде всего нужно избавиться от старых кадров.

Карыбек уулу же сказал, что программа их партий состоит из 18 шагов. Он сачитает, что дело не в написанных программах, а в людях. По его словам, граждане просто не могут выбрать хороших политиков.

Что больше волнует народ?

В ходе теледебатов ведущая спросила у кандидатов, что больше всего волнует народ и что намерены делать кандидаты если они пройдут в парламент.

По мнению Улукбека Карыбек уулу, государство не должно вмешиваться в дела людей, а только следить за своими структурами. Он вновь попросил избирателей не поддерживать старых политиков.

Кандидат от ППЕК же сказал, что сейчас наблюдается разрыв между центром и регионами. По его словам, политики добравшись до центра забывают о других областях. Он считает, что для того, чтобы изменить ситуацию в стране, надо избавиться от старых политиков.

Кубатбек Алымбеков.

Мирлан Орозбаев также отметил, что из-за несменяемости старых политиков, молодые избиратели отчаялись. По его словам, избиратели сейчас думают, что их голос ничего не решает и к власти придут те же лица. Он сказал, что везде есть хорошие программы, но дело в людях. Орозбаев считает, что в рядах «Улуу Журта» есть кандидаты, которые смогут это изменить.

По словам Мырзакматова, на встрече с избирателями они увидели безнадёжность. Он сказал, что граждане страдают от высоких цен и бедности. Мырзакматов считает, что в стране нужно ввести госрегулирование на стратегические товары, такие как мука и ГСМ.

Детский максимализм?

В рубрике теледебатов, где кандидаты должны были задавать вопросы друг-другу, звучали только заявления. Кандидаты вовсе не задавали вопросы своим оппонентам.

Так Мырзакматов сказал, что государство исправляют не молодые или старые, а опытные и чистые кадры. По его мнению, заявления его оппонентов о старых кадрах больше смахивает на «детский максимализм».

Он отметил, что для развития государства власти не должны опираться на демагогию и популизм. По его мнению, страну смогут исправить лишь «опытные менеджеры, практики».

На слова лидера «Улуттар Биримдиги» ответил Улукбек Карыбек уулу. Он сказал, что опытные политики используют молодежь на митингах в своих целях, а когда речь заходит о выборах, то молодых называют неопытными.

Улукбек Карыбек уулу. Скриншот с видео

По его мнению, сейчас стране не нужны чистые молодые люди, а не какие-то «экономические программы».

Орозбаев также отметил, что исправить ситуацию в стране со старыми кадрами невозможно. Он тоже считает, что для того, чтобы изменить систему нужны новые люди.

Кандидат от ППЕК тоже заявил о люстрации. В качестве примера он несколько раз привёл Грузию. По его мнению, в стране «надо провести конкурс» и набрать молодые кадры.

Депутаты в рядах партий

Лидер «Улуу Журта» упрекнул ППЕК в том, что те заявляют о люстрации, но в списке кандидатов партии есть действующая депутатка Гульшат Асылбаева (№8). Кубатбек Алымбеков в ответ заявил, что депутатке просто понравилась программа их партии и народ должен сам решить, будет ли Асылбаева в новым созыве парламента или нет.

В том же самом Мырзакматов упрекнул и партию «Эл Умуту». Он сказал, что её лидер говорит о том, что к власти должны прийти молодые кадры, но при этом в списке кандидатов политобъединения есть сын экс-депутата Даврана Сабиров — Шерзод (№9).

«На него [Даврана Сабирова] было возбуждено уголовное дело, после чего он бежал в Узбекистан. А теперь, перед выборами он вернулся и внес своего сына в ваш список. Можете в Оше у любого спросить, они вам расскажут, кто они. Так что врать не надо», — заявил он.

Мелис Мырзакматов показывает агитматериал с кандидатом от «Эл Умуту» Шерзодом Сабировым. Скриншот с трансляции

Лидер «Эл Умуту» назвал «неправильным» то, что Мырзакматов в таком контексте показал агитматериал с кандиатом Шерзодом Сабировым.

«В отношении кого только не возбуждали уголовные дела, вы и сами так скрывались […] Если дело возбуждено, точку должен поставить суд», — сказал он.

«Эл Умуту» — не провластная партия

Улукбек Карыбек уулу отвечая на вопрос одного из телезрителей заявил, что «Эл Умуту» — не провластная партия. По его словам, никакие силы не ведут партию, а провластными их называют старые политики, которые боятся их партию.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что партия «Эл Умуту» якобы принадлежит Айгуль Жапаровой — супруге президента.

Однако пресс-секретарь главы государства опроверг эту информацию и заявил, что Айгуль Жапарова не занимается финансированием какой-либо партии.

Анонимный пожертвователь

Также от телезрителей к лидеру «Эл Умуту» поступил вопрос об анонимном пожертвователе. Ранее кандидатка от этой партии Канышай Рысбекова опубликовала в своем Instagram фото с пачкой денег. При этом она написала, что средства ей передали «неизвестные люди» и сообщила, что внесёт их в избирательный фонд партии.

Но согласно закону «О выборах депутатов Жогорку Кенеша», анонимные пожертвования в избирательные фонды партий запрещены.

Позже она заявила, что отказалась от этих средств, и избирательный фонд партии пополнила за счет личных средств.

Улукбек Карыбек уулу на вопрос об анонимном пожертвователе по сущетсву не ответил, но несколько раз заявил, что против их партии идёт очернение.

Выборы в парламент

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

В парламентских выборах участвует 21 партия, а в одномандатных округах зарегистрировано почти 300 кандидатов.