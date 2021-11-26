С учетом роста потребления электроэнергии уровень воды в Токтогульском водохранилище к 1 апреля 2022 года снизится до 7 млрд кубометров. Об этом заявил министр энергетики Доскул Бекмурзаев 26 ноября на заседании Совбеза.

Максимальный объем воды, который вмещает водохранилище 19,5 млрд кубометров воды, а минимальный 5 млрд. Такой минимальный объём считается «мёртвым уровнем». При нём Токтогульская ГЭС — главный источник электроэнергии в стране — просто перестанет работать.

«В обычные годы в течение осенне-зимнего периода расходуется 6-7 млрд кубометров. Соответственно, есть риск выхода в апреле на так называемый мертвый уровень турбины», — говорил в октябре замглавы кабмина Азиз Аалиев.

По данным ОАО «Электрические станции» на 26 ноября, объём воды в Токтогульском водохранилище составляет 11,17 млрд кубов.

Импорт электоэнергии

Бекмурзаев на заседании Совбеза рассказал, что для экономии воды в «Токтогулке» Кыргызстан импортирует электроэнергию из соседних стран. Он напомнил, что Кыргызстан договорился с Туркменистаном об импорте 500 млн кВт/ч электричества из которых получил 309 млн кВт/ч.

Также по методу обмена страна должна получить 900 млн кВт/ч из Казахстана и 750 млн кВт/ч из Узбекистана. В ответ Кыргызстан в летние месяцы будет сбрасывать воду этим странам до 2023 года.

Бекмурзаев сообщил, что на 1 октября этого года общая задолженность энергосектора страны достигла 135,4 млрд сомов. По его словам, 1 января 2020 года эта сумма была равна 106,1 млрд сомов.

Чиновник объяснил увеличение задолженности ростом в последние годы курса иностранной валюты.

«Пик выплат кредитов придётся на 2023-2030 годы. [В эти годы] максимальные выплаты превысят свыше 14 млрд сомов [ежегодно]. Для обслуживания [этих] долгов энергокомпаниям придется вдвое сократить свои расходы», — отметил Бекмурзаев.

Энергокризис в Кыргызстане

Кыргызстан в 2021 году столкнулся с самым масштабным энергокризисом за последние годы. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе.

Из-за него в Токтогульском водохранилище наблюдается низкий уровень воды.

Токтогульское водохранилище ГЭС Фото: Ислам Розиев / Клооп

Поэтому энергетики на протяжении нескольких месяцев призывают кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию» и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ. Однако, уголь сейчас стоит дороже, чем в прошлом году.

Власти неоднократно обещали, что не будут вводить веерные отключения, однако, устанавливают различные лимиты.

Также в стране начали вводить лимиты на потребление электроэнергии. Так, 5 ноября ОАО «Северэлектро» временно установило лимит мощности потребления электроэнергии на счетчиках.

Для абонентов с однофазным вводом лимит мощности установили до 5 кВт, для абонентов с трехфазным вводом — до 10 кВт.

Как пояснили в компании, лимит ввели «в целях рационального использования водно-энергетических ресурсов и соблюдения установленных лимитов потребления».

Кроме того, проводятся рейды среди абонентов. Так, в Баткенской области сотрудники «Ошэлектро» стали пломбировать вилки обогревателей для экономии потребления электроэнергии.

Также 22 ноября стало известно, что в нескольких районах Оша ежедневно будут на два часа отключать отопление, которое обеспечивается при помощи электричества.

Там отметили, что ОшРЭС вынужден прибегнуть к таким мерам из-за низкого уровня воды в Токтогульском водохранилище.

«Мы выключаем котельную на два часа, чтобы сэкономить количество потребляемой электроэнергии. Это означает, что батареи не будут греть всего час утром и час вечером. При этом никаких отключений электричества не будет», — пояснили в «Теплоснабжении».