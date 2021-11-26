Сотрудник Ошского муниципального предприятия «Теплоснабжение» уволен — его подозревают в подкупе голосов. А руководителю учреждения объявлен выговор.

Что случилось?



23 ноября в ГОВД Оша поступило заявление, в котором говорилось, что «ответственный за избирательный участок, который находится в здании муниципального предприятия “Теплоснабжения” пытался подкупить голоса избирателей за 2000 сомов».

Милиция открыла досудебное производство по статье «Подкуп голосов», в качестве подозреваемого в милицию был доставлен житель Кара-Суйского района. Во время допроса он признался, что он собирал паспортные данные жителей участка Массив Калинин микрорайона Амир-Тимур.

Также он подтвердил, что каждому избирателю он отдавал по 2000 сомов, а с каждого голоса он получал по 500 сомов. Такое задание и деньги по его словам, он получил от ответственного за избирательный участок, который находится в здании муниципального предприятия «Теплоснабжение».

В качестве доказательств, рядом с ним были найдены список избирателей, тетрадь с паспортные данными избирателей и листовки с фотографиями кандидата от партии, которая участвует в выборах в парламент.

Сам ответственный за участок во время следствия подтвердил, что он нанял вышеуказанного человека в качестве агитатора, так как он поддерживал программу одной из партий и платил ему по 500 сомов за каждый голос.

Кроме этого, была проведена очная ставка с муниципальным служащим и и жителем Кара-Суу. По информации милиции житель села смог доказать вину ответственного за участок.

Милиция город Ош не стала раскрывать название партии, которую поддерживал сотрудник муниципального предприятия.

24 ноября дело было передано в городской суд, а председатель участка был уволен. Руководитель муниципального предприятия «Теплоснабжение» города Ош Бекмурза Эргешов получил выговор.

Бекмурза Эргешов и «Ата-Журт Кыргызстан»

Начальник муниципального предприятия «Теплоснабжение» Бекмурза Эргешов на последних выборах в горкенеш Оша баллотировался от партии «Ата-Журт Кыргызстан» и был избран депутатом.

Однако 27 августа после того, как прошли выборы мэра города Ош, он сдал мандат по своему желанию. Тогда он сообщил, что перед ним был выбор «или должность, или мандат».

В то же время, еще два депутата, которые принимали участие на выборах от партии «Ата-Журт Кыргызстан» сдали свои мандаты. Это — Исмаилов, который руководил предприятием «Ош-Тазалык», и Көкөчоров, который был руководителем муниципального предприятия «Ошшаарсууканал». Оба депутаты сдали мандат, также как и Эргешов после выборов мэра Оша.

«Ата-Журт» = «Мекенчил» = «Ата-Журт Кыргызстан»?

Партию «Ата-Журт Кыргызстан» связывают с Камчыбеком Ташиевым. Но и Ташиев, и лидер партии Маткеримов опровергают эту информацию.

Маткеримов — односельчанин Камчыбека Ташиева. Он был депутатом местного кенеша от партии «Ата-Журт» села Барпы с 2016 по 2020 годы. Партию «Ата-Журт» основали Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев. Сам Ташиев в 2010 году пришел в Жогорку Кенеш в составе партии «Ата-Журт».

В 2017 году Маткеримов баллотировался в Джалал-Абадский горкенеш от вышеуказанной партии. В октябре прошлого года в парламентских выборах он принимал участие от партии «Мекенчил» — ее также основали Ташиев и Жапаров.

Кроме этого, сын Ташиева Тай-Мурас Ташиев был избран депутатом Джалал-Абадского горкенеша именно от партии «Ата-Журт Кыргызстан». Но в начале октября он сдал свой мандат. Он объяснил свое решение тем, что «ему еще рано вмешиваться в политику».