Парламентские выборы пройдут уже в эти выходные, 28 ноября. За кресла в Жогорку Кенеше борются 21 партия.

27 ноября же в стране наступит «день тишины», и закончится предвыборная кампания, которая стартовала 29 октября.

Журналисты «Клоопа» проанализировали несколько сотен аккаунтов в группах и пиар-постах партий. И пришли к выводу, что по традиции некоторые партии, участвующие в выборах, активно использовали фейков в своей предвыборной агитации.

Фейковые аккаунты в своей агитации не использовали 7 малоизвестных партий. Это — «Жашасын Кыргызстан», Партия народного достояния «Аруузат», Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт», «Кучтуу регион», «Легалайз» «Партия Зеленых Кыргызстана» и «Улуу-Журт».

Партии «Ыйман Нуру», ППЕК, «Азаттык», «Ордо», «Ынтымак», «Ишеним» и «Мекенчил Эл» фейк-агитация наблюдалась, но ее было мало. Эти аккаунты были менее агрессивны и выполняли роль перепубликации и распространения агитматериалов.

Остальная семерка партий использует фейк-профили очень активно. Это политобъединения — «Ата-Журт Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан», «Ата Мекен», «Улуттар Биримдиги», «Альянс», «Социал Демократы» и «Эл Умуту».

Они задействовали по несколько десятков профилей, которые регулярно постят и шэрят информацию о своих партиях. Кроме того, они активно публиковали «фейковые сливы» про другие партии и кандидатов.

Анализ журналистов «Клоопа» доказывает, что поддержкой фейков пользуются не только провластные партии или партии, связанные с крупными коррупционерами. Но и те, что считаются либеральными и еще вчера сами порицали своих коллег за использование фейков.

Над материалом работал: Алымбек Кенешев.