Центральная избирательная комиссия (ЦИК) дала согласие привлечь к уголовной ответственности трёх кандидатов в депутаты от «Партии Зелёных Кыргызстана». Их подозревают в планирование захвата власти после парламентских выборов.

На заседании ЦИК представитель ГКНБ сообщил, что кандидаты от «зелёных» Нурис Суеркулов, Руслан Акматбеков и Бекназар Купешев проходят по уголовному делу по статье «Приготовление к насильственному захвату власти».

«В рамках досудебное произвоства установлено, что эти лица [3 кандидата] вступив в преступный сговор, имея намерения на предстоящих выборах, пользуясь поддержкой отдельных политических сил, планировали организовать массовые акции протеста в Бишкеке с последующим столкновением с силами правопорядка и насильственным захватом власти», — сказал он.

Представитель ГКНБ несколько раз повторил, что собраны «достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что эти лица» планировали насильственный захват власти. При этом, он сказал, что они ещё не задержаны. Хотя родной брат Купешова до этого говорил, что его задержали.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что дача согласия на привлечение к уголовной ответственности не означает отмену регистрации кандидатов.

Ранее пресс-служба ГКНБ сообщила, что сотрудники спецслужб задержали 15 членов группировки, которая планировала захватить власть после парламентских выборов. При этом, имена и должности задержанных не разглашаются.

По данным ГКНБ, эта группа людей работала под руководством ряда депутатов парламента и бывших высокопоставленных чиновников.

Спецслужба настаивает, что задержанные набрали около тысячи человек для организации массовых протестов, а при обыске у подозреваемых нашли оружие, наркотики и документы, «подтверждающие подготовку к преступлению».

Читать по теме: Президент: Некоторые политики планируют вооруженный переворот — после выборов примем меры