На заседании Совета безопасности 26 ноября президент Садыр Жапаров объявил выговор главе министерства энергетики Доскулу Бекмурзаеву.

Садыр Жапаров и Доскул Бекмурзаев. Фото: пресс-служба президента Кыргызстана

Жапаров заявил, что Бекмурзаев допустил ажиотаж на рынке угля и спекуляции при продаже твердого топлива.

«Пока я сам не вмешался, цена на уголь не снизилась. Ваши же подчиненные устроили саботаж и допустили коррупцию», — заявил он.

Из-за энергокризиса, с которым Кыргызстан столкнулся в этом году, энергетики стали призывать население беречь электроэнергию, и по возможности отапливать свои дома альтернативными источниками энергии, такими, как уголь или газ.

Уголь все еще остается доступнее природного газа, и им отапливают свои дома чаще. Однако цена на уголь в этом году выросла и продолжает расти, несмотря на то, что еще 12 октября кабмин ввел временное госрегулирование цен на твердое топливо.

Чтобы как-то облегчить ситуацию ранее Жапаров поручил на нескольких точках по продаже угля в Бишкеке установить цену в 3 000 сомов за тонну.

Уже тогда в точке продажи скопилось более 600 человек, которые хотели приобрести уголь. Продажи велись по предварительной записи. При этом на продажу твердого топлива установили лимит — две тонны на одну семью. В «Кыргызкомур» пояснили, что такой лимит установили, чтобы избежать спекуляции от перекупщиков.

Дешевый уголь быстро раскупили и поэтому «Кыргызкомур» сообщили, что 24 ноября в столицу выехало еще 707 тонн угля на продажу. В госпредприятии добавили, что уголь будут накапливать, чтобы не повторилась ситуация, когда 200-300 тонн были быстро распроданы.