Президент Садыр Жапаров. Фото: Пресс-служба главы страны Президент Садыр Жапаров успел обсудить многие темы во время заседания Совета безопасности 26 ноября. Он не обошел стороной и тему тарифов на электроэнергию. Так, во время заседания он поручил снизить тарифы на электроэнергию для малообеспеченных семей. «С 1 января 2022 года сначала поможем с электроэнергией. Сейчас тарифы составляют 77 тыйынов, снизьте их до 50 тыйынов», — сказал Жапаров. Он добавил, что оставшиеся 27 тыйынов будут субсидироваться из государственного бюджета. Вместе с этим он поручил министерствам уточнить адреса и имена малообеспеченных семей, которым снизят тарифы с 1 января 2022 года. «У вас есть месяц, чтобы все данные проверить. В декабре со 110 518 семей берите по нынешнему тарифу, а с 1 января — по сниженному. Мы спросим с вас через месяц», — заявил он. Жапаров также поручил ведомствам раздать малообеспеченным семьям муку, масло и сахар после нового года. Проблема кризиса электроэнергии и повышения тарифов обсуждается в обществе уже более полугода. Власти страны уже повысили тарифы для промышленных и коммерческих объектов — они начали действовать с 15 октября. Однако уже со следующего отопительного периода тарифы для обычных потребителей тоже будут расти: на 10% в год. Повышение тарифов Первым о необходимости пересмотра тарифов на электричество после смены власти в октябре 2020 года заговорил президент Садыр Жапаров. В апреле 2021 года он предложил новую тарифную сетку, но позже министерство энергетики и промышленности пересмотрело ее. Тогда в ведомстве сообщили, что проект «Среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на 2021-2025 годы» переработали, исходя из обращений от граждан и депутатов. В итоге министерство решило пока не повышать тарифы для обычных граждан. При этом бизнес-сообщество не раз обращалось к властям, чтобы пересмотреть тарифные планы на электроэнергию для предпринимателей. Они отмечали, что местные компании могут оказаться в безвыходном положении. Кроме этого, бизнес-ассоциация JIA обеспокоилась, что в новом проекте субъекты цементной промышленности приравняли к майнинг-фермам.

