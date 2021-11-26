Гүлшаркан Култаева и подаренные тренажеры. Коллаж: Клооп»

Центральная избирательная комиссия на заседании от 24 ноября вынесла письменное предупреждение кандидатке от партии «Ата-Журт Кыргызстан» Гүлшаркан Култаевой. Поводом для этого стало приобретение тренажеров для спортзала в селе Ак-Суу Джалал-Абадской области.

Кроме этого, на заседании было сказано, что по этому делу открыто досудебное производство по статье «Подкуп избирателей».

Ранее ОВД Аксыйского района прекратило дело из-за отсутствия состава преступления. Аксыйская районная прокуратура признала решение РОВД законным. Но Джалал-Абадская областная прокуратура снова возобновила следствие.

«Если факт “подкупа голосов” будет доказан, у нас будет возможность рассмотреть его снова. Она будет привлечена к ответственности и по Уголовному кодексу […] Но ЦИК считает, что материалов в рамках конституционно-правовой ответственности достаточно», — сказала Шайлдабекова.

«Желаем вам стать депутаткой!»

Заявление о подкупе голосов со стороны Гүлшаркан Култаевой поступило в ЦИК 17 ноября. На видеозаписи, которая была прикреплена к заявлению можно услышать, как автор видеоролика несколько раз благодарит Гүлшаркан Култаеву за приобретенные тренажеры в местный спортзал. Также он показывает на сами тренажеры и говорит, что приспособления будут доставлены в Ак-Суу 30-31 октября.

«Гүлшаркан-эже, спасибо вам большое. Вы делаете очень хорошие вещи, думая о своей земле и о жителях Ак-Суу, хотите, чтобы спортсменов больше становилось […] Строительство спортзала в [селе] Жаңы-Талая тоже дали хорошие плоды. Пусть с божьей помощью у нас становится все больше спортсменов. Спасибо вам, Гүлшаркан эже! Желаю вам стать депутаткой с помощью Аллаха», — говорит голос на видео.

Аксыйский РОВД вызвал на допрос кандидата Култаеву и автора видео Арзыбека Кузобаева в качестве свидетелей. По их словам, оборудование было закуплено 10 октября, а ролик был снят 26 октября. В результате милиция прекратила досудебное производство. По логике правоохранительных органов, благотворительность Култаевой была «сделана до начала кампании», поэтому преступления не было.

В статье 28 закона о выборах написано, что со дня голосования «кандидаты, их близкие родственники, супруги, кандидаты и представители политических партий не имеют права заниматься благотворительной деятельностью». Президент Садыр Жапаров назначил дату выборов 29 августа.

Тренажеры были закуплены в августе…или в октябре

На заседании ЦИК от 23 ноября представитель партии «Ата-Журт Кыргызстан» сообщил, что приспособления для тренировок были закуплены не в октябре, а в начале августа.

«В своих показаниях он пояснил, что инцидент произошел в августе, а помощь кандидатка своему родному селу оказывала регулярно, чтобы поддерживать спорт», — отметил представитель «Ата-Журт Кыргызстан».

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила, что Култаева на допросе в Аксыйском РОВД говорила, что тренажеры были приобретены 10 октября, а представитель партии называет совсем другую дату. Она потребовала, что кандидатка должна предоставить чек или другие документы в подтверждение своих слов.

«Если эта информация верна, то политические партии, кандидаты будут продолжать обманывать, чтобы создать хороший имидж среди избирателей в целях агитации? Говоря, что вот они «сейчас помогают», можно запутать избирателя рассказав о проделанной работе пятилетней давности. Правильно?» — задалась вопросом Шайлдабекова.

Однако представитель партии не смог ответить на этот вопрос. По информации прокуратуры Аксыйского района, Култаева заявила, что впервые получила оборудование 10 октября, а затем сказала — 1 августа.

Шайлдабекова потребовала от правоохранительных органов предоставить самую достоверную информацию, так как дата передачи оборудования постоянно менялась. 24 ноября стало известно, что Култаева передала оборудование после назначения даты выборов.

Выборы в парламент

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

В парламентских выборах участвует 21 партия, а в одномандатных округах зарегистрировано почти 300 кандидатов.