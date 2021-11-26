В Международном университете Кыргызстана (МУК) опровергли расследование издания «ПолитКлиники». 23 ноября журналисты опубликовали статью «Как государственное имущество МУК перешло в частные руки без ведома властей».

Западный кампус МУК

О чём расследование?

МУК основали в 1993 году. Изначальными учредителями выступали МИД, минобразование и Национальная академия наук (НАН). Университет оставался государственным до 2011 года — тогда из состава учредителей исключили МИД. Позже исключили и НАН.

После этого в состав учредителей университета вошла частная организация и МУК стал государственно-частным. Однако в Фонде управления госимуществом считают незаконным смену учредителей и судятся с университетом.

Также журналисты утверждают, что на балансе МУК числится 30 объектов различной недвижимости включая основные учебные кампусы, общежития и дома отдыха на Иссык-Куле. Однако, половина из них принадлежит не университету или ФУГИ, а каким-то образом оказалась во владении частных лиц.

Согласно кадастровым выпискам, госимущество принадлежит родственникам депутатов, бизнесменам и госслужащим.

По данным «ПолитКлиники», Батыр Торобаев, который является родным братом депутата Бакыта Торобаева, в 2012 году несколько месяцев владел коттеджем в селе Чон-Сары-Ой. В этом же селе ещё одно здание с 2008 года принадлежит старшему брату депутата Азамата Арапбаева Мухтару Арапбаеву.

Бакыт Торобаев, Азамат Арапбаев и Асылбек Айдаралиев.

«Расположенный неподалеку корпус №1 с 2007 по 2012 годы был зарегистрирован за пансионатом «Витязь». Директор данной компании Руслан Валиев. Согласно публикациям в СМИ, в уголовных делах возбужденных против Максима Бакиева, Валиев значится как “его доверенное лицо”», — пишет «ПолитКлиника»

Также, согласно документам, с 2021 года основатель МУКа Асылбек Айдаралиев также владеет имуществом университета на Иссык-Куле.

В ФУГИ журналистам сказали, что всё это имущество числится в их базе данных и было передано в оперативное управление университету.

«Они не знали о том, что недвижимость находится в частной собственности, попросили журналистов поделиться данными с кадастра и обещали разобраться с этой ситуацией. Они подчеркнули, что эта недвижимость находится на балансе ФУГИ и собственником этого имущества является государство. По их словам госимущество может быть передано в частные руки только путем приватизации с согласия ФУГИ», — отметили в «ПолитКлинике».

Юрист МУКа на правах анонимности сообщил журналистам, что универститет из госимущества пользуется только учебным зданием возле Филармонии, а пансионаты и коттеджи были у них в оперативном управлении.

Что ответил МУК?

Однако в МУКе утверждают, что указанное в статье имущество никогда не принадлежало университету.

«Указанные в статье 30 единиц недвижимости являются единым комплексом — пансионатом “Асыл”, который ранее находился на балансе МУК. Распоряжением правительства в 2017 году пансионат был передан на баланс минобразования и переименован в пансионат “Санат”. В настоящее время МУК к данному объекту отношения не имеет», — отметили в университете.

Кроме того, в МУКе заявили, что изменение состава учредителей было законным. Там отметили, что именно благодаря смешанной форме собственности университет «является одним из наиболее быстро развивающихся университетов страны».

«Совершенно очевидным является то, что данная заказная публикация содержит абсолютно ложные факты, опубликованные с целью дискредитировать работу университета.

Администрация университета полагает, что данные действия являются частью “грязной” конкурентной борьбы в связи с тем, что руководство университета заняло бескомпромиссную позицию по вопросам медицинского образования», — заявили в МУКе.

В университете утверждают, что ранее к ним поступали угрозы из-за того, что МУК «противостоит попыткам международных аферистов превратить медицинское образование Кыргызстана в коммерческую отрасль».

«Считаем, что расследование в отношении МУКа является выполнением заказа и направлено на реализацию данных угроз. […] Администрация университета оставляет за собой право обратиться в правоохранительные и судебные органы с целью привлечения к ответственности лиц, осуществляющих дискредитацию университета и предоставляющих клевету в СМИ», — говорится в заявлении МУК.

Ранее кабмин ввёл временный мораторий на выдачу медицинских лицензий университетам. Ограничение будет действовать с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года. Как пояснили в кабмине, такое решение принято «с целью повышения качества подготовки медицинских кадров» в ВУЗах страны.