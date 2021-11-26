Президент Садыр Жапаров на заседании Совбеза сообщил, что у Кыргызстана проблемы с продовольствием.

Среди причин проблемы маловодье и низкие урожаи. Ранее Нацстатком сообщал, что урожай пшеницы в этом году снизился на 42%, ячменя – на 49%, бобовых культур – на 18%.

«К сожалению, сейчас в Кыргызстане ситуация с обеспечением продовольственной безопасности находится в критическом состоянии. Мы импортозависимы сейчас, и вопрос маловодья тоже внес свою лепту и в без того острый вопрос продовольствия», — сказал он.

По словам президента, продовольствия Кыргызстану хватит на 90 дней — три зимних месяца. Глава кабмина Акылбек Жапаров сказал, что на складах Госматрезервов имеется 105,9 тонны пшеницы, 4 150 тонн муки, 1,1 млн литров масла, 3 980 тонн сахара.

«Растительным маслом Кыргызстан может обеспечить себя на 24%, яйцами и другими продуктами – лишь на 40%», — сказал президент. Жапаров недоволен, что страна импортозависима, а цены на продукты растут. Он считает, что страна должна обеспечивать себя на 80%.