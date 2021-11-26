На заседании Совета безопасности президент Садыр Жапаров и глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова обсудили подготовку к предстоящим парламентским выборам. Жапаров потребовал от ЦИК соблюдать все законы, фиксировать все нарушения и вместе с уполномоченными органами привлекать виновных к ответственности.

«Если будут провокации, а такие уже готовятся, покажите провокаторов в прямом эфире и расскажите, чего они хотят. Например, если кто-то попытается вбросить бюллетени в урну, тоже надо показать в прямом эфире и принять меры», — сказал он.

По его мнению, такие меры помогут завоевать доверие народа.

«При справедливом и законном рассмотрении любого вопроса вы будете чисты перед народом и он будет доверять вам», — отметил Жапаров.

Тем не менее, Жапаров подчеркнул, что уверен в честности главы ЦИК. Он не поскупился на комплименты говоря о том, что Шайлдабекова всегда работала по закону и имеет большой опыт в своей работе.

«После парламентских выборов 2020 года многие говорили, что Шайлдабекова проводит выборы как хочет. Я хочу признаться, что, мне, как и народу, она не нравилась. Думал, что эта женщина неправильно работает и всему виноват ЦИК. После октябрьских событий мы ее попросили не назначать президентские выборы до принятия Конституции, чтобы начать историю страны с новой, чистой страницы. Но она всё равно назначила президентские выборы. Пришлось идти на выборы.

Наблюдая за всем, я понял, что дело не в самой Нуржан Кармабековне. Оказывается, все дело в верхушке, которая давила на нее. У нас есть хорошая фраза “рыба гниет с головы”. Так, если мы сами не будем давить, то все будет хорошо. После этого, хоть она и не нравилась мне, мы ее попросили работать, так как она ставит законность превыше всего. У меня многие спрашивали, почему ее опять назначили. Во-первых, у нее большой опыт, у нее хватит сил и ума провести честные выборы», — сказал Жапаров.

В заключении он добавил, что таких кадров как Шайлдабекова «нужно привлекать к государственной работе, нравятся они нам или нет».

«Никого не слушайте, продолжать работать чисто и открыто», — сказал президент.

Нуржан Шайлдабекова возглавила ЦИК ещё в 2016 году. За это время она проработала с тремя президентами — Алмазбеком Атамбаевым, Сооронбаем Жээнбековым и действующим главой государства Садыром Жапаровым.

Согласно подписанному президентом Садыром Жапаровым новому конституционному закону «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики», 50% кандидатов в состав ЦИК выдвигает глава государства.

Выборы в парламент

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

В парламентских выборах участвует 21 партия, а в одномандатных округах зарегистрировано почти 300 кандидатов.