Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) сообщила, что 25 ноября их сотрудники допросили кандидата в депутаты по Ошскому одномандатному избирательному округу №7. По данным следствия, кандидата доставили в ГКНБ «для дачи пояснений по фактам нарушения порядка финансирования избирательной кампании». В ведомстве не раскрыли имени кандидата, однако сообщили аббревиатуру его имени и фамилии «А.Б.». По Ошскому одномандатному округу на выборы выдвинулись семь кандидатов. Под аббревиатуру «А.Б.» подходит только кандидат Бекболот Арзибаев. В Госкомитете добавили, что кандидат финансировал свою агиткампанию вне избирательного фонда, выплачивая наличные своим доверенным лицам и агитаторам. Следствие по делу продолжается.

