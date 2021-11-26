Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 26 ноября в Кыргызстане скончались три человека с COVID-19. В штабе отметили, что они не были вакцинированы.

За время пандемии коронавируса минздрав зарегистрировал 2 737 случаев смерти среди пациентов с COVID-19.

По информации штаба, за сутки выявлено 74 новых случая заражения:

Бишкек — 27;

Чуйская область — 16;

Ошская область — 5;

Таласская область — 3;

Иссык-Кульская область — 10;

Джалал-Абадская область — 5;

Баткенская область — 8.

Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 183 140 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 109 пациентов. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 177 869 пациента, переболевших коронавирусом.