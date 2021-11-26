Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 26 ноября в Кыргызстане скончались три человека с COVID-19. В штабе отметили, что они не были вакцинированы.
За время пандемии коронавируса минздрав зарегистрировал 2 737 случаев смерти среди пациентов с COVID-19.
По информации штаба, за сутки выявлено 74 новых случая заражения:
- Бишкек — 27;
- Чуйская область — 16;
- Ошская область — 5;
- Таласская область — 3;
- Иссык-Кульская область — 10;
- Джалал-Абадская область — 5;
- Баткенская область — 8.
Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 183 140 случаев заражения коронавирусом.
С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 109 пациентов. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 177 869 пациента, переболевших коронавирусом.
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