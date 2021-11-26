Президент Садыр Жапаров 26 ноября на заседании Совета безопасности раскритиковал Фонд госимущества и заявил, что ранее в госкомпании MegaCom «съедался» 1 млрд сомов прибыли.

По словам Жапарова, в начале 2021 года он сменил руководство в MegaCom и поручил главе довести прибыль компании до 1,5 млрд сомов или его привлекут к уголовной ответственности.

«Если раньше чистая прибыль составляла 2-3 млрд сомов, то через 2-3 года она упала до 500 млн сомов. Тарифы для абонентов такие же, но выручка упала», — заявил Жапаров.

Он также добавил, что уже сейчас компания принесла 1,5 млрд сомов чистой прибыли.

«Куда уходил 1 млрд сомов? Думайте сами. В прошлом году было выплачено всего 1,5 млрд сомов налогов. В этом году — 3 млрд сомов налогов и компания заработала 1,5 млрд чистой прибыли. Ранее в бюджет поступало 1,5 млрд налогов и съедался 1 млрд сомов», — сказал президент.

Кроме этого Жапаров поручил Фонду госимущества занятся учетом имущества, которое есть на балансе государства. По словам президента, у фонда нет данных и записей о том, сколько собственности находится у государства.

«Есть серьезные недостатки в исполнении бюджета. Необходимо ежемесячно, а при необходимости и еженедельно получать отчеты и проверять наше госимущество. Мы должны ежедневно владеть информацией о том, что происходит, в каком направлении ведется работа», — добавил он.

Сотовый оператор MegaCom заработал в Кыргызстане в 2006 году. В апреле 2010 года временное правительство, пришедшее к власти в результате революции, своим декретом национализировало 49% акций компании.

Через четыре года после этого MegaCom полностью перешел в собственность государства. Однако власти страны предпринимали уже более десяти попыток, чтобы продать компанию или часть ее доли.

В последний раз о намерениях властей продать MegaCom сообщал депутат Дастан Бекешев в июле 2021 года. Однако депутат добавил, что против продажи госкомпании выступает глава ГКНБ Камчыбек Ташиев — соратник президента Садыра Жапарова.