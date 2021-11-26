Депутаты Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров

Депутаты Жогорку Кенеша 26 ноября соберутся на внеочередное заседание. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

На повестке дня депутаты будут рассматривать два вопроса. Оба вопроса касаются создание спецкомиссий о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова.

Создание спецкомиссий инициировал генеральный прокурор Курманкул Зулушев. Спецкомиссия необходима, так как, согласно Конституции, привлечь к уголовной ответственности депутата можно только с согласия большинства от общего числа депутатов.

Жээнбеков и Зулпукаров находятся в СИЗО ГКНБ с июня 2021 года по подозрению в коррупции по скандальному делу «Кумтора». По решению Первомайского районного суда Бишкека, они будут находиться под стражей до 30 января 2022 года.

По делу о коррупции на руднике Кумтор были задержаны ряд высокопоставленных политиков. При этом за время пока идет следствие виновными в коррупции были признаны только экс-депутаты Талант Узакбаев и Исхак Пирматов. Обоих оштрафовали на 300 тысяч сомов.