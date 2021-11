Заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов на своей странице в твиттере прокомментировал ситуацию с обсуждением законопроекта «О государственном языке». По словам Байсалова, проект закона не был согласован с действующим кабмином. Его разработкой занималась Национальная комиссия по госязыку согласно новой Конституции. «Проект закона будет доработан и не поступит в Жогорку Кенеш в первоначальном варианте, как это и предусмотрено процессом общественного обсуждения. Вопрос развития и укрепления родного языка входит в один из основных приоритетов кабинета министров», — заявил он. Байсалов добавил, что не нужно политизировать вопрос разработки проекта или сужения сферы применения официального языка «и, тем более, ущемления прав и интересов этнических меньшинств». Законопроект о госязыке вызвал бурное обсуждение среди пользователей соцсетей и СМИ. О проекте высказался и посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко. По его словам, Россия отслеживает ситуацию, и там «есть опасения», что принятие проекта в нынешнем виде «приведет к сокращению сферы применения русского языка, закрепленного в Конституции в качестве официального». Читать по теме: «Служить ради процветания государственного языка» — что пожелал Жапаров народу в День госязыка

