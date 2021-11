На заседании Совета безопасности 26 ноября члены совета приняли решение снять с должностей замдиректора госпредприятия «Кыргызкомур» Надирбека Бекжанова и коммерческого директора Тимура Чокморова. Предложение об увольнении Бекжанова и Чокморова зачитал президент Садыр Жапаров, а члены Совбеза поддержали его. Отмечается, что решение об их увольнении принято за плохую продуктивность в работе и недостаточное выполнение своих обязанностей. Вместе с этим на заседании Совбеза глава кабинета министров Акылбек Жапаров предложил вопрос о соответствии занимаемой должности главы минэнерго Доскула Бекмурзаева. Глава кабмина предложил обсудить этот вопрос после завершения отопительного периода. По его словам, решение будет принято весной 2022 года, в случае если в апреле уровень воды в Токтогульской ГЭС будет ниже 8 млрд кубометров. Кроме этого на этом заседании Бекмурзаев уже успел получить выговор от президента за то, что министр допустил ажиотаж на рынке угля и спекуляции при продаже твердого топлива. «Пока я сам не вмешался, цена на уголь не снизилась. Ваши же подчиненные устроили саботаж и допустили коррупцию», — глава страны. В Кыргызстане с наступлением холодов граждане начали активно закупать уголь, так как отапливать дома при помощи электричества или природного газа дорого. Однако цена на уголь также выросла и президент Садыр Жапаров поручил продавать на нескольких угольных базах уголь по 3 000 сомов за тонну. Это создало ажиотаж и в первые дни уголь быстро распродали, при этом многие граждане остались без твердого топлива. Однако в «Кыргызкомур» сообщили, что 24 ноября в столицу выехало еще 707 тонн угля на продажу. В госпредприятии добавили, что уголь будут накапливать, чтобы не повторилась ситуация, когда 200-300 тонн были быстро распроданы.

