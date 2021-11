Журналисты YouTube-канала Temirov LIVE выяснили, что завотделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи администрации президента Галина Байтерек владеет автомобилем BMW X6 и не платит штрафы за нарушения правил дорожного движения. По данным Temirov LIVE, в сети распространилась фотография автомобиля марки BMW X6, который якобы принадлежит Байтерек. Журналисты через сервис проверки автомобилей Carcheck выяснили, что эта «крутая тачка» действительно принадлежит чиновнице. Однако за автомобилем зафиксированы шесть штрафов за превышение скорости, которые были получены еще в прошлом году. В сумме штрафы составили 8 тысяч сомов. «Ради справедливости хочу отметить, что машину она купила в июне 2020 года, то есть еще до октябрьских событий, после которых она стала пресс-секретарем президента», — отметил журналист Актилек Капаров. Он также добавил, что у Галины Байтерек нет ни одной компании, а в ее биографии есть пятилетний пробел. По данным госинформагентства «Кабар», в трудовой деятельности чиновницы нет информации о том, где она работала с 2015 года до октября 2020 года. Видео: Temirov LIVE Кто такая Байтерек? Ранее Байтерек работала ведущей программ на государственном телеканале ОТРК. Она также выдвигала свою кандидатуру на пост руководителя ОТРК. Галину Байтерек назначили на должность пресс-секретаря президента в конце октября 2020 года. Она пробыла на этому посту до мая 2021 года. После этого, она стала заведующей отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи администрации президента. На этой должности произошел скандал с её участием. Она полетела в Токио на олимпиаду вместе с кыргызскими спортсменами, но личный тренер борчих Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы Дуйшон Жуманазаров не попал на Олимпийские игры. Это вызвало недовольство у многих пользователей сети. Позже она объяснила, что по правилам Олимпиады вместо чиновников нельзя отправлять тренеров, так как существует отдельная спортивная и административная квоты. Читать еще: «Сократили квоты». Галина Байтерек объяснила, почему личный тренер Жуманазаровой не попал на Олимпийские игры

