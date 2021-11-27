Блогер Гусейн Гасанов снова встретился с кыргызстанцем Эгеном Апсаматовым, которому он подарил автомобиль. Апсаматов познакомил блогера со своей семьей.

Блогер вел прямой эфир во время их встречи. По его словам, он приехал посмотреть как поживает Эген.

Они встретились на парковке, где стоит подаренный автомобиль. Апсаматов рассказал, что у него все хорошо — ему позвонили из правительства и предложили поддержку. Он поблагодарил Гасанова за такой подарок.

Супруга Апсаматова тоже выразила благодарность. По её словам, блогер изменил их жизни, «особенно дочери».

Ранее кыргызстанец рассказал блогеру, что его пятилетняя дочка нуждается в операции — она родилась с закрытым ухом, поэтому плохо слышит.

После того, как блогер опубликовал видео с Апсаматовым, кыргызстанца начали поздравлять тысячи пользователей, некоторые предложили помощь на операцию дочери. Мужчина завел страницу в инстаграме и открыл счет для тех, кто хочет помочь его семье.

25 ноября российские блогеры Гусейн Гасанов и Арутюн Назарян на своих страницах в Instagram опубликовали видео, где дарят кыргызстанцу новую машину.

Гасанов решил сделать дорогой подарок незнакомому водителю такси в Москве, который согласился довезти его бесплатно — этим водителем оказался кыргызстанец.

Во время поездки мужчина рассказал, что работает в Москве, чтобы выплатить свои долги и накопить деньги на операцию для своей дочери.

«Ты сказал, что у тебя машина в аренде. Мы покупаем тебе точно такую же, на которой ты ездишь. Добро к тебе возвращается», — сказал Назарян.

Фото на заглавной странице: YouTube-канал «вМесте».