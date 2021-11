Сотрудники Госкомитета нацбезопасности 26 ноября задержали доверенное лицо кандидата-самовыдвиженца о Свердловскому одномандатному округу Таалайбека Дайырбекова. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ. Сообщается, что его гражданин П.А.Д. пойман с поличным во время раздачи денег избирателям. Начато досудебное производство по статье «Подкуп избирателей». По данным ГКНБ, задержанный является «негласным работником штаба» Дайырбекова. Его подозревают в том, что он «склонил отдельных граждан к незаконной агитационной деятельности и подкупу избирателей за деньги». В пресс-службе добавили, что в ходе обыска штаба и личного досмотра обнаружена крупная сумма денег и списки избирателей с указанием адресов их проживания. Однако на фотографии, высланной пресс-службой, всего 17 тысяч сомов. Задержание за подкуп избирателей в штабе Таалайбека Дайырбекова. Фото: Пресс-центр ГКНБ ГКНБ напомнил, что при нарушении избирательного законодательства кандидатами в депутаты и политическими партиями, будут приниматься строгие меры. В Свердловском округе всего в парламентских выборах участвуют четыре кандидата-одномандатника. Дайырбеков — депутат Бишкекского городского кенеша от партии «Ишеним». На сайте ЦИК указано, что он является гендиректором Культурно-делового центра «Дом Москва».

