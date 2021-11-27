Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали супруга кандидатки от партии «Бутун Кыргызстан» Элизы Дюшембиевой. Пресс-служба комитета сообщила, что его подозревают в подкупе голосов избирателей.

Ырысбек Тойбеков и Элиза Дюшембиева. Фото: ГКНБ

По данным ГКНБ, 24 ноября в ходе следствия муж кандидатки в депутаты Ырысбек Тойбеков раздал восьми агитаторам 40 тысяч сомов для организации подкупа избирателей Ыссык-Атинского района.

Так, 27 ноября сотрудники спецслужбы задержали Тойбекова в селе Ивановка Ысык-Атинского района при передаче 30 тысячи сомов. Отмечается, что при нем были обнаружены агитационные листовки кандидатов от политической партии «Бутун Кыргызстан». Проводится следствие.