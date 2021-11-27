В ночь на 27 ноября YouTube удалил видео с канала «Клоопа» на основании того, что оно содержало «оскорбления, угрозы или запугивание».

Это была видео-инструкция на кыргызском языке для наблюдателей «Клоопа», которые будут работать на выборах в Кыргызстане, и мы абсолютно уверены в том, что в этом видео не содержалось ни оскорблений, ни угроз, ни запугивания.

Мы сразу же подали апелляцию, но она, к нашему удивлению, была отклонена.

Удаление этого видео и недельный запрет на публикацию контента на нашем канале произошли меньше чем за два дня до парламентских выборов в нашей стране.

«Клооп» — одно из популярнейших независимых СМИ в Кыргызстане, известное, в том числе, своими расследованиями коррупции и организованной преступности. С 2020 года «Клооп» стал ещё и одной из важнейших организаций по наблюдению за выборами в Кыргызстане, и удаленное видео было частью нашей мониторинговой миссии.

Видео не было публично доступно: это была инструкция, доступ к которой по ссылке имели только наши наблюдатели. Поскольку настоящих массовых жалоб это видео получить не могло, мы подозреваем, что против «Клоопа» была совершена преднамеренная акция по отправке огромного количества жалоб, и организовали её те, кто хотят помешать нам эффективно наблюдать за предстоящими выборами.

Посмотрите удалённое видео и убедитесь сами в его невинности:

Действия YouTube, в свою очередь, создают нам трудности в борьбе за свободу слова и честные выборы. Мы уже сталкивались с давлением от наших властей. Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала одну из наших организаций для наблюдения за выборами, создав искусственные бюрократические препоны, а многие наши наблюдатели получили угрозы увольнения за то, что они будут сотрудничать с нами в день выборов.

Действия кыргызских властей нас не удивляют: с тех пор, как «Клооп» стал наблюдать за выборами, наши наблюдатели зафиксировали тысячи нарушений, а наши юристы подали сотни официальных жалоб. Мы стали одной из главных сил в стране, которые защищает выборы от незаконного воздействия со стороны властей.

Но что нас действительно удивляет, так это то, что YouTube либо сотрудничает с правительством Кыргызстана в оказании давления на наблюдателей, либо просто обладает очень слабо работающим алгоритмом. Похоже, достаточно организовать атаку жалобами на любое видео, и YouTube удалит его, даже не проверяя содержимое.

Мы очень надеемся, что это была всего лишь ошибка со стороны YouTube, и что это заявление достигнет как YouTube, так и его родительскую компанию Alphabet. Мы требуем, чтобы наше удаленное видео было восстановлено, как и полный доступ к нашему каналу. (Предпочтительно, чтобы это случилось до 28 ноября, дня парламентских выборов в Кыргызстане.)

Мы также призываем YouTube пересмотреть свою политику жалоб и механизм влияния жалоб на удаление контента. То, что случилось с нами, не должно происходить никогда ни с кем.