В эфире телеканала КТРК 26 ноября прошли последние теледебаты кандидатов в депутаты парламента. На этот раз на дебаты пришли лидер партии «Мекенчил Эл» Акунбай Кошоев, кандидатка от «Социал-Демократов» Айчурок Камаева, председатель «Легалайза» Эльдар Мадыбеков и лидер Либерально-демократической партии Кыргызстана «Багыт» Самаган Асанов. Без Мадумарова и Султанбекова Изначально на этих дебатах должны были дискутировать лидеры пяти партий. Однако, председатель «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумарова не смог вернуться из Москвы, куда он улетел 21 ноября для проведения встреч с избирателями. Кроме того, не смог принять участие в дебатах лидер «Социал-Демократов» Темирлан Султанбеков. По словам Камаевой, в последний момент партии сообщили, что Султанбеков не сможет выступать на дебатах. Адахан Мадумаров и Темирлан Султанбеков. Согласно законодательству, сейчас депутатом парламентом может стать лицо старше 25 лет. А Темирлану Султанбекову 23 года. Его также нет в списке кандидатов от «Социал-Демократов». Согласно закону о выборах, в дебатах могут участвовать только кандидаты. «Это очень печально. Я огорчена тем, что сейчас [власть] борется с молодыми политиками нежели с безработицей, энергокризисом и ростом цен», — сказала кандидатка от «Социал-Демократов» Айчурок Камаева. Ведущий же сообщил, что КТРК проводит дебаты в рамках закона. «КТРК не хочет нарушать закон и платить штраф. Поэтому в целях провести всё в рамках правового поля обратились в ЦИК. Нам ответили, что на этот раз он [Султанбеков] не может участвовать в дебатах», — отметил ведущий. Безопасность страны и ситуация в Афганистане В ходе теледебатов ведущий спросил у кандидатов, что они считают внешними факторами, которые оказывают влияние на страну. Также он уточнил, как кандидаты предлагают защищаться от них. В качестве примера внешнего фактора он привёл Афганистан. Лидер партии «Мекенчил Эл» считает, что Кыргызстан должен обладать сильной армией, но в тоже время с властями, способными вести дипломатические переговоры. С мнением своего оппонента о сильной армии согласился и Самаган Асанов. По его словам, ситуация в Афганистане показывает, что нужны работы и в идеологическом плане. Акунбай Кошоев и Самаган Асанов. Скриншот с видео Лидер «Легалайза» же отметил, что все проблемы начинают с вопроса финансирования. Он назвал свою партию «кризис-менеджерами», и подчеркнул, что вопросами безопасности должны заниматься военные. Айчурок Камаева же подчеркнула, что вопрос безопасности будет правильно решаться, когда к руководящим должностям придут компетентные люди. Она отметила, что важнее внутренняя безопасность. Как решать соцвопросы? Телеведущие также подняли вопрос о социальных проблемах в стране и поинтересовались у кандидатов, как они планируют их решать. Акунбай Кошоев отметил, что у некоторых граждан пенсия и пособия ниже прожиточного минимума, а 500-700 олигархов имеют состояние в сотни миллиардов. По его мнению, государство должно признать дисбаланс в обществе. Он считает, что те, кто нажил лишнее, должны быть раскулачены, их имущество конфисковано и отдано гоусдарству. «Те, у кого пенсии по две тысячи должны получать 20-25 тысяч сомов. Только тогда жизнь нуждающихся будет сносной. Для этого не стоит бояться и наказывать наполовину, отпуская под домашний арест, когда он украл $100 млн и возмещает 100 тысяч сомов», — сказал он. Эльдар Мадыбеков. Скриншот с видео Мадыбеков заявил, что программа «Легалайза» — это бизнес-план. По его словам, придя в парламент, они пересмотрят закон о наркотиках для легализации конопли, затем получат лицензию ООН на техническое коноплеводство. Он отметил, что это поможет производить много различной продукции. Позже, по его словам, экономике страны поможет туризм. Кандидатка от «Социал-Демократов» отметила, что идеология партии предусматривает социальное равенство. По её словам, придя в парламент партия пересмотрит законы о соцсекторе. Легализация наркотиков или привлечение инвесторов? В ходе дебатов Айчурок Камаева спросила у лидера «Легалайза», хочет ли его партия легализовать наркотики в Кыргызстане? Мадыбеков на это ответил тем, что бывает много видов наркотиков и привел в пример алкоголь. Он отметил, что инициатива о коноплеводстве не легализация наркотиков, а сохранение экологии. «Раньше 140 га земли было засеяно коноплёй. Если мы это легализуем, то привлечем бизнесменов из другой страны. Из конопли можно сделать лекарства, текстиль и бумагу», — заявил он. Эльдар Мадыбеков и Айчурок Камаева. По его словам, в Украине уже пользуются продуктами из конопли и делают лекарства. Он отметил, что коноплю не будут курить, а делать из неё какую-либо продукцию. Камаева заявила, что инициатива «Легалайза» неправильная. Как будете бороться с коррупцией? Кандидат от партии «Багыт» спросил у своих оппонентов, какие пути они видят в борьбе с коррупцией. Лидер партии «Мекенчил Эл» отметил, что коррупция одна из актуальнейших проблем страны. Он считает, что её можно побороть лишь тогда, когда прекратятся назначения по знакомству, и вместо них будут в правительство придут профессионалы. Лидер «Легалайза» отметил, что коррупцию в стране смогут победить лишь тогда, когда возрастут доходы населения. По его мнению, в таком случае коррупция будет «никому не нужна». Айчурок Камаева же заявила, что «Социал-Демократы» будут заниматься настоящей кустуризацией коррупционеров. Она пообещала, что они будут возмещать сумму в два раза больше причинённого ущерба. Айчурок Камаева. Скриншот с видео Кустуризация — это добровольное пожертвование в пользу государства, которое вносят подозреваемые и обвиняемые в коррупции чиновники. По мнению властей, кустуризация должна возмещать нанесенный бюджету ущерб, который рассчитывает ГКНБ. Несмотря на широкое использование, в законах Кыргызстана порядок кустуризации не прописан. Читать по теме: «Ворон ворону глаз не выклюет». Как чиновники Кыргызстана избегают уголовной ответственности Снова про коноплю В третьем раунде дебатов избиратели также поинтересовались об инициативе «Легалайза». Они спросили, не превратит ли легализация конопли Кыргызстан в «перевалочную базу, как Колумбия или Афганистан». По словам Эльдара Мадыбекова, легализация конопли не превратит Кыргызстан в условную Колумбию и Афганистан. Он сказал, что их команда следит за успешными опытами других стран и вносит корректировки в свои программы. Про диплом Момбекова Телезрители также спросили у кандидатки от «Социал-Демократов» о снятии с выборов кандидата от этой партии Рыскелди Момбекова из-за якобы поддельного диплома. Ранее ЦИК приняла такое решение из-за того, что Момбеков не значится в архивном фонде КНУ как выпускник юридического факультета 1997-2003 годов. Айчурок Камаева считает отмену регистрации Момбекова «гонением». Сам Момбеков также заявил, что это решение — «политическое преследование».

