«Островок демократии»

Кыргызстан — страна в Центральной Азии, где достаточно регулярно сменяется власть, но не всегда в результате выборов. За 30 лет независимости два президента были свергнуты и бежали из страны, двое передали власть мирным путем, еще один — ушел в отставку после протестов и политического кризиса. Долгое время Кыргызстан ассоциировался у многих с «островком демократии», где бурно кипит политическая жизнь.

Однако, по факту не меняется ничего — ряд приближенных к власти чиновников успели поработать при всех шести президентах, проблемы в стране — например, слабая экономика, безработица, энергокризис — пока лишь усугубились.

Фактически, в стране с момента обретения независимости все зависит от того, кто занял президентское кресло. Последняя смена власти в Кыргызстане произошла год назад — 5 октября 2020 года протест против итогов парламентских выборов, на которых победили три провластные партии и ни одна оппозиционная, привел к освобождению из колонии старого политика Садыра Жапарова. За короткое время он и его сторонники захватили власть в стране. В этом процессе не последнюю роль сыграл криминал.

Кыргызский киприот

Арт Арины Истоминой

Жапаров был главой Агентства по предупреждению коррупции при втором президенте Кыргызстана Курманбеке Бакиеве. Когда тот был свергнут и бежал из страны в 2010 году, Жапаров стал оппозиционером для Временного правительства, президентов Розы Отунбаевой и ее преемника Алмазбека Атамбаева.

Атамбаев, пришедший к власти в 2011 году, предпочитал сажать своих оппонентов — десятки политиков получали сроки по обвинениям в коррупции и в подготовке к захвату власти. Садыр Жапаров при правлении Атамбаева регулярно участвовал в митингах, а после уголовного преследования из-за все той же «попытки захвата власти» покинул страну, и некоторое время жил в Кипре, России и других странах.

Перед выборами президента в 2017 году Жапаров вернулся в Кыргызстан для участия в политической гонке. Однако силовики задержали его и обвинили в захвате в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева во время протестов в 2013 году. За это Жапапора приговорили к одиннадцати с половиной годам колонии усиленного режима. При этом сам губернатор не раз признавал, что вина политика не доказана.

Камчыбек Ташиев и Сооронбай Жээнбеков, 2017 год. Предвыборное фото.

Тогда соратник, друг и однопартиец Жапарова Камчыбек Ташиев поддержал в предвыборной гонке действующую власть. На тот момент президент Алмазбек Атамбаев открыто продвигал на пост президента Сооронбая Жээнбекова, который в итоге и победил. На главного соперника Жээнбекова — популярного политика Омурбека Бабанова — было возбуждено несколько уголовных дел и после выборов он покинул страну и политику.

Вскоре после выборов вся страна уже внимательно следила за открытым конфликтом между президентом Жээнбековым и его предшественником Атамбаевым. Он вылился в смену кадров Атамбаева в правительстве, лишение политика звания экс-президента, уголовные дела в отношении него, штурм его резиденции и заключение в колонию.

Все это время Садыр Жапаров находился в колонии, где он пережил смерть сына и родителей, СМИ сообщали о попытке суицида политика, а Госслужба исполнения наказания подтверждала, что он был ранен ножом в шею.

В итоге Жапаров стал восприниматься как мученик — политики, общественные деятели, сторонники Жапарова просили освободить его. Он и сам подавал прошения о помиловании. Но власть всякий раз отказывалась рассматривать вопрос освобождения политика.

5 марта 2020 года. Протестующий держит лист бумаги с надписью «В Садыре есть дух Манаса». Фото: Клооп

Пандемия коронавируса и введенный локдаун отодвинули на второй план политические баталии, и единственное, что интересовало граждан — когда снимут ограничения. Властям удалось продержать граждан на самоизоляции чуть больше месяца — уже в середине мая началось постепенное восстановление работы компаний в разных сферах.

К лету 2020 года произошел сильный рост количества зараженных коронавирусом, и больницы перестали справляться с наплывом заболевших. Каждый день из-за коронавируса умирали десятки кыргызстанцев — это время назвали «черным июлем».

Несмотря на сохранившиеся и осенью высокие темпы заболеваемости и низкую эффективность мер по борьбе с пандемией, власти не захотели отказываться от проведения парламентских выборов в октябре. Многочисленные нарушения во время избирательной кампании и сомнительность итогов выборов, на которых, по официальным данным, победу одержали три провластные партии, стали катализатором протестной активности.

В ночь с 5 на 6 октября, после акций протестов и благодаря сторонникам, на свободу из колонии вышел не только Садыр Жапаров, но и бывший президент Алмазбек Атамбаев с соратниками. В страну и в политику вернулся Омурбек Бабанов. Атамбаев и Бабанов создали тандем, видимо забыв прошлые обиды.

9 октября 2020 года. В середине фото Алмазбек Атамбаев, справа от него в кепке — Омурбек Бабанов. Фото: Клооп

9 октября 2020 года Атамбаев и Бабанов вместе со сторонниками вышли на очередную акцию протеста, но вскоре митинг был разогнан сторонниками Садыра Жапарова.

В итоге к власти пришел именно Жапаров. Уже спустя 10 дней после выхода из колонии он получил пост и.о. премьера, потом добился отставки Жээнбекова и стал к тому же и.о. президента.

Уже 10 октября Атамбаев с соратниками был задержан, а спецслужбы заявили, что в колонии вернут всех, кто вышел оттуда после протестов. К Садыру Жапарову это не относилось. Он организовал свой кабмин и наделил властью своих старых соратников.

Генпрокуратуру возглавил Курманкул Зулушев — когда-то он был судьей, который в 2013 году оправдал Садыра Жапарова и его соратников в деле о попытке захвата власти. Тогда Зулушев лишился должности судьи, но стал депутатом парламента от партии соратников Жапарова.

Госкомитет нацбезопасности возглавил уже известный нам друг Жапарова — Камчыбек Ташиев.

Разные чины получили выходцы из родной области Садыра Жапарова — что стандартно для кыргызской политики, такое так или иначе происходило при каждом президенте.

А проходивший по делу о попытке захвата власти вместе с Садыром Жапаровым Талант Мамытов стал спикером парламента.

В любом случае принципиально новыми лицами в политике эти люди не были — они занимали всевозможные посты при разных президентах.

Назад в будущее. Вперед в прошлое

Садыр Жапаров освобожден. Октябрь 2020 года. Фото: Клооп

Садыр Жапаров победил на выборах президента в начале 2021 года. Начало его правления напоминает эпоху второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. В 2005-2010 годах в стране был острый энергокризис, а сын президента Максим Бакиев был известен как рейдер. В стране убивали журналистов и критиков власти.

Став президентом, Жапаров изменил Конституцию — парламентско-президентская форма правления сменилась президентской. Такая форма правления была в Кыргызстане до 2010 года. После революции 2010 года была написана совершенно новая Конституция, усилившая парламент, чтобы избежать узурпации власти.

Новая Конституция вновь значительно сократила полномочия парламента — теперь ему будет намного сложнее противостоять президенту, мандат которого наоборот был расширен. Кроме того, новый парламент будет намного меньше — в него войдут всего 90 депутатов вместо нынешних 120, избранных от партий и одномандатных округов.

Разработчики проекта Конституции даже не скрывают, что создали основу этих инициатив еще при Бакиеве. Ко всему прочему, был изменен Уголовный кодекс — правозащитники считают, что из него убрали многие прогрессивные нормы. Также в стране подвергнут изменениям более 300 законов. Официальная причина — они должны соответствовать Конституции. Но правозащитники отмечают, что поправки во многие законы не соответствуют международным обязательствам Кыргызстана, прорабатываются слишком быстро и за закрытыми дверями.

Кроме того, Жапаров назначил на важные посты многих чиновников, которые уже занимали высокие должности при втором президенте.

Курманбек Бакиев. Фото: Хабар

Сейчас страна переживает энергетический кризис. И это тоже происходит не впервые. Одной из претензий народа к Бакиеву были веерные отключения электроэнергии — тогда страна в буквальном смысле почти на два года погрузилась во мрак. Нынешняя власть обещает этого не допустить, но нехватка электроэнергии особенно остро ощущается этой зимой. Доходит до того, что у граждан пломбируют вилки обогревателей, чтобы нельзя было включить их в розетку.

Рейдерство в Кыргызстане приобрело новую форму и теперь называется кустуризацией — добровольное пожертвование в пользу государства, которое вносят подозреваемые и обвиняемые в коррупции чиновники.

По мнению властей, кустуризация должна возмещать нанесенный бюджету ущерб, который рассчитывает ГКНБ. Механизмы кустуризации остаются непрозрачными: кто и как определяет ущерб и куда идут деньги после закрытия уголовных дел — неизвестно.

Эксперты считают практику кустуризации порочной. Фактически под предлогом смягчения приговора, людей вынуждают признать вину и выплатить ущерб до решения суда.

Каждый новый президент Кыргызстана винил во всех проблемах коррупцию, своих предшественников, журналистов и НПО. Жапаров — не исключение.

«За прошедшие 30 лет коррупция в нашей стране запустила свои корни практически во все сферы нашей жизни. Отныне мы не допустим такого безобразия. Мы не повторим ошибок прежних властей. Вся работа будет вестись открыто и прозрачно», — заявил он в день выборов президента в январе 2021 года.

В энергетическом кризисе Жапаров обвиняет «больших людей» из прошлого.

«Прямо скажу, мы находимся в этой ситуации 30 лет из-за легкомысленных политических спекуляций некоторых чиновников, думающих только о том, как бы своровать побольше денег», — пишет Садыр Жапаров в своем фейсбуке.

А еще Жапаров, так же как и другие президенты, сажает политиков и экс-чиновников, которые потенциально могут стать его оппонентами.

Садыр Жапаров и новый глава рудника «Кумтор» Тенгиз Болтурук. Фото: Султан Досалиев

Для этого сейчас он использует дело о коррупции на Кумторе. Национализация этого рудника была главной идеей, которую продвигал Жапаров до прихода к власти. Рудник разрабатывала канадская компания Centerra Gold Inc. В 2020 году доля от разработки рудника в ВВП республики составила 12,5%. После прихода к власти Жапаров ввел внешнее управление на Кумторе — Centerra Gold Inc. назвала это «захватом» и сейчас борется за рудник в международных судах.

По делу о коррупции на Кумторе подозреваемыми проходят более 10 экс-чиновников и политиков разных мастей. Некоторые из них находятся в СИЗО, другие под домашним арестом, а одному удалось покинуть страну, вылетев на лечение в Россию.

Журналистов в Кыргызстане пока не убивают, как при Бакиеве, но независимые СМИ чувствуют давление со стороны властей. Садыр Жапаров неоднократно обвинял некоторые СМИ в искажении его слов и говорил, что журналисты должны нести за это ответственность. Именно Садыр Жапаров подписал скандальный закон о фейках, который может использоваться для блокировок СМИ.

Серьезному давлению со стороны властей подвергается и гражданское общество, которое часто критикует инициативы правительства и президента. Недавно зампред кабмина Эдиль Байсалов обрушился с публичной критикой на НКО. Он считает, что в гражданском обществе «царит апатия и безверие, нет никакой проактивности, а только запоздалая и пустая реакция».

Чиновник предупредил, что общественные организации, допустившие оскорбления и лживые обвинения в адрес госорганов, впредь не будут допускаться к сотрудничеству. Байсалов также заявил, что пора положить конец «бесконтрольному финансированию НПО» — в Кыргызстане некоммерческие организации зачастую получают финансирование от доноров из западных стран.

Партии власти и альтернатива