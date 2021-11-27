Без деклараций невозможно проверить участвующего в выборах бывшего или действующего чиновника на предмет возможного незаконного обогащения, сомнительных активов или компаний, а также других нарушений. Налоговая обещала опубликовать данные о декларациях чиновников за 2019 и 2020 годы до ноября 2021 года.

Если бы налоговая выполнила это своевременно, журналисты смогли бы проверить многих кандидатов — но декларации так и не опубликовали.

В налоговой «Клоопу» сообщили, что обрабатывают данные вручную и потому не успели загрузить декларации.

«Почему это много времени занимает, потому что мы всегда вручную приводим в соответствие, чтобы люди могли нормально читать, в доступном виде, чтобы для людей было. Просто вручную обрабатывать это много времени занимает», — сказали нам.

Теперь налоговая обещает загрузить данные уже после выборов.

«Там в системе сбой был, они сейчас опять переделывают. Некоторые моменты не успели сделать. В понедельник точно сказали закончат», — сообщили в ведомстве.

При этом налоговая получила декларации еще в апреле 2021 года.