27 ноября административный суд города Бишкека восстановил регистрацию в качестве кандидата в депутаты члена партии «Социал-демократы» Рыскелди Момбекова. Об этом Момбеков сообщил изданию «Азаттык». «Судья Бишкекского городского административного суда Азиз Эшалиев полностью удовлетворил мое заявление по решению ЦИК. Принятое 24 ноября решение ЦИК было отменено и меня снова включили в список. Считаю решение суда честным и справедливым», — сказал Момбеков Ранее, 18 ноября на заседании ЦИК было озвучена информация о том, что первый диплом о высшем образовании Момбекова поддельный, а второй получен незаконным путем. 19 ноября ЦИК постановил, что примет окончательное решение о поддельном дипломе кандидата после приговора суда. Но ЦИК на заседании от 24 ноября отменил регистрацию Момбекова. В статье 59 закона о выборах указано, что депутаты должны иметь высшее образование. Такие изменения были внесены в августе этого года. Поддельный диплом Ранее Момбекова заподозрили в подделке диплома и в ГКНБ даже начали досудебное производство по этому факту по статье «Подделка документов». По данным Госкомитета, регистрационный номер диплома политика принадлежит другому человеку. Однако, используя этот диплом Момбеков смог поступить на заочное отделение в Дипакадемию и получил второе высшее образование. ЦИК несколько заседаний рассматривал этот вопрос. На заседании 24 октября завотделом правового обеспечения ЦИК Мадина Кутбердиева сообщила, что по данным минобразования, Рыскелди Момбеков не значится в архивном фонде вуза как выпускник юридического факультета КНУ. Представитель «Социал-демократов» в ответ заявил, что Момбеков потерял диплом и подавал в МВД заявление об утере. В партии ранее говорили, что кандидат потерял документы в ходе апрельской революции 2010 года. Он отметил, что решать подлинный диплом у кандидата или нет — прерогатива суда, и попросил ЦИК позволить Момбекову участвовать в гонке. Член ЦИК Абдыжапар Бекматов напомнил, что на прошлом заседании 19 ноября представителям Момбекова говорили, что если диплом утерян, то кандидат может запросить дубликат у ВУЗа. В итоге за отмену регистрации Момбекова проголосовали 10 членов ЦИК из 12. «Социал-демократы» ранее заявляли, что обсуждение диплома Момбекова на заседании ЦИК — это «гонения и попытка надавить на оппозиционного депутата, сорвать его успешную агитационную кампанию». Согласно конституционному закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша, каждый кандидат должен иметь диплом о высшем образовании. Эту норму ввели в этом году. Рыскелди Момбеков Рыскелди Момбеков — депутат парламента от СДПК, сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В последний год не раз критично высказывался в отношении представителей власти, в том числе в отношении своих коллег депутатов. Например, он раскритиковал депутатов, ездивших «на чай» к президенту Садыру Жапарову, а после встречи изменивших свою позицию по поводу ряда законопроектов. Требовал отставки главы минздрава Алымкадыра Бейшеналиева, называя его комиком, а не министром. Момбеков говорил, что чиновник опозорил страну с настойкой аконита (иссык-кульский корень), как лекарства от COVID-19. А министра цифрового развития Дастана Догоева Момбеков и вовсе обвинил в коррупции. По теме: Выборы 2021: ГКНБ подозревает кандидата от «Социал-демократов» Момбекова в подделке диплома ЦИК сняла с предвыборной гонки кандидата Рыскелди Момбекова

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!