Сотрудники Ошского областного УВД задержали женщину по подозрению в подкупе голосов. По данным пресс-службы ведомства, предположительно это агитаторка партии «Альянс».

Сообщается, что 26 ноября милиция получила информацию о том, что некоторые кандидаты «Альянса» покупают голоса. Ошское УВД зарегистрировало эту информацию по статье «Подкуп избирателей».

Подкуп избирателей. Фото: УВД Ошской области

Позже милиция Оша задержала якобы причастную к инциденту 38-летнюю женщину.

«В ходе следствия выяснилось, что женщина раздала избирателям 16 тысяч сомов. Задержанная водворена в ИВС», — сообщили в ведомстве.

Выборы депутатов в Жогорку Кенеш назначены на 28 ноября. Выборы пройдут по смешанной системе. Всего участвуют 21 партия и 287 одномандатников.