Президент Садыр Жапаров на заседании Совбеза говорил о проблемах в энергосекторе.

«Энергетический сектор в настоящее время находится в глубоком кризисе», — сказал он. По словам президента, к энергосектору безразлично относились 30 лет, из-за чего теперь страна на грани энергетического коллапса.

Президент считает, что к эту сферу недостаточно финансировали, неэффективно ею управляли, она страдала от коррупции. Основные узлы электростанций износились на 50% и это причина того, что ежегодно теряется три миллиарда киловатт энергии.

Жапаров рассказал, что страна договорилась с соседями об импорте 2 миллиардов киловатт-часов. При этом, по его словам, гидроэнергетический потенциал республики оценивается в 142 миллиарда киловатт-часов, но используются только 10% этого потенциала.

«За первые десять месяцев 2021 года в стране произошло 4110 аварийных отключений, что составляет 14 отключений в сутки. Эта статистика, это факты, которые мы не можем игнорировать, сейчас мы должны принять меры для исправления этой ситуации», — сказал он.

Энергетическому сектору не хватает средств.

«По состоянию на 1 октября 2021 года общая задолженность энергокомпаний составляет почти 134 миллиарда сомов. С 2023 года выплаты по кредитам достигнут 13-14 миллиардов сомов ежегодно и продлятся до 2035 года. Это примерно на 50% больше, чем общий годовой доход энергетического сектора», — сказал президент.

По словам Жапарова, если своевременно не принять меры, то «завтра мы все можем сидеть в неотапливаемом доме со свечками и смотреть на темные города и улицы».

«Уже подсчитано, что затраты на ввоз и закупку топлива на отопительный сезон, погашение кредитов, затраты на обслуживание и капитальные вложения составят 25 миллиардов сомов, выручка — 20,7 миллиарда сомов.

Таким образом, планируемый дефицит составит 4,2 миллиарда сомов. Для покрытия дефицита выделен бюджетный заем в размере 2,3 миллиарда сомов. Однако, несмотря на принятые меры, дефицит в закупке топливных ресурсов составляет около полутора миллиардов сомов.

Эту проблему, как я уже сказал, нужно решать сейчас», — сказал президент. Он считает, что нужно обеспечить введение новых мощностей, ввод в эксплуатацию и развитие возобновляемых источников энергии, обеспечить импорт электроэнергии. Также необсходимо ускорить строительство Камбаратинской ГЭС-1.

Он также сделал выговор министру энергетики Доскулу Бекмурзаеву за ситуацию с обеспечением граждан углем.

«С января сменилось три руководителя Государственного предприятия «Кыргызкомур», были созданы все условия, чтобы обеспечить бесперебойную поставку угля в Бишкек по сниженной цене. Ваши же подчиненные устроили саботаж и допустили коррупцию. Вы не смогли это проконтролировать», — сказал министру энергетики президент.

Заместителя директора ГП «Кыргызкомур» Надырбека Бекжанова и коммерческого директора предприятия Тимура Чокморова за неудовлетворительную работу и вовсе уволили. Минэнерго и Кабмину были даны поручения для улучшения состояния энергосектора.