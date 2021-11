Таджикские пограничники 26 ноября вернули трех кыргызстанцев, задержанных на их территории. Об этом сообщил пресс-центр Погранслужбы ГКНБ. По его данным, кыргызстанцев передали по итогам встречи пограничных представителей двух стран. «Сегодня в пункте пропуска “Кулунду-автодорожный” таджикские пограничники передали кыргызским коллегам трех граждан Кыргызстана. Один из них был задержан 1 ноября, а две женщины — 12 ноября», — уточнили в погранслужбе. КПП «Кулунду». Фото: «Кабар» Сообщается, что на этой встрече стороны также договорились о том, что таджикские власти вернут еще троих кыргызстанцев, задержанных в Таджикистане. Кыргызская сторона в свою очередь пообещала передать двух таджикистанцев, задержанных на территории Кыргызстана. Задержания кыргызстанцев в Таджикистане Ранее в МИД Кыргызстана сообщили, что 17 сентября по неизвестным причинам таджикские силовики задержали четырех жителей села Жийделик. 22 сентября посольство Кыргызстана в Таджикистане направило ноту в МИД Таджикистана с просьбой разъяснить причины задержания кыргызстанцев. Спустя месяц, 25 октября, МИД отправил ноту с просьбой организовать встречу сотрудника консульства с этими гражданами. Кыргызско-таджикская граница была закрыта после вооруженного конфликта весной 2021 года. Тогда в Баткене погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и более 80 раненных таджикистанцах. Две страны обвинили друг друга в начале конфликта. После этого на кыргызско-таджикской границе не раз закидывали камнями машины, задерживали и отпускали кыргызстанцев. 23 сентября неизвестные похитили в Таджикистан двух школьников. Через три дня сотрудники ГКНБ Таджикистана задержали кыргызстанца, который с женой ехал к родственникам в маршрутке. Их вернули в Кыргызстан после переговоров властей. Читать еще: В Бишкеке прошел митинг родственников Сайдахмета Артикова, задержанного таджикскими силовиками

