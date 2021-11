Наблюдатели «Клоопа» 27 ноября выявили нарушение на выездном голосовании по избирательному участку №5551 в городе Ош. Они увидели, как во время голосования вне участка неизвестный мужчина агитировал за партию «Ишеним». По информации наблюдателей, мужчина представился внуком избирательницы с инвалидностью, которая голосовала у себя дома. Он стал агитировать женщину, чтобы она проголосовала за партию «Ишеним». Когда наблюдатели «Клоопа» спросили, кто этот мужчина, женщина сказала, что это не её внук, а сосед. После замечания наблюдателей «Клоопа», члены УИК попросили мужчину покинуть дом женщины и объяснили ему, что агитация в день голосования не допускается. Партия «Ишеним» до этого уже была замечена в незаконной агитации в соседней Джалал-Абадской области. Неоднократные жалобы поступали на кандидата в депутаты от «Ишеним» под №23 Шерзодбека Умарбекова. Умарбеков был замечен в использовании «административного ресурса». Он фотографировался с местными чиновниками в бейсболках и жилетках с логотипами партии «Ишеним». По закону «О выборах», госслужащим категорически запрещено участвовать в предвыборной агитации. Кроме этого, во время предвыборной гонки на Умарбекова завели дело по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти». Умарбеков, звонил и угрожал сразу нескольким чиновникам — председателю Сузакского айылного кенеша Камаридину Абдукадирову и акиму Сузакского района Баратбеку Сыдыкназарову. В телефонном разговоре с последним, он упомянул свою связь с президентом Садыром Жапаровым и сказал, что он и другие находятся «под присмотром президента». О связи «Ишеним» с президентом Жапаровым не раз упоминали и другие политики. Партию связывают с бывшим губернатором Баткенской области и приближенным Жапарова Арзыбеком Буркановым. В одном из интервью, Бурканов назвал Жапарова своим «близким другом». Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев в начале апреля 2021 года говорил, что у Бурканова огромное влияние в стране. «Бурканов и Гайпкулов отдельная самая влиятельная группа приближенных Жапарова. Все, кто носит резюме, бегут к ним. Сейчас, если сходить в Дом правительства, у приёмной Бурканова будет больше людей, чем у премьер-министра. Если сравнить, где больше собирающихся на выборы чиновников с папками и резюме, то можно понять, кто решает все вопросы Кыргызстане», — отметил он. При этом, представитель «Ишеним» Медер Алиев во время теледебатов кандидатов в депутаты опроверг слова о провластности партии «Ишеним». «Наш уважаемый президент Жапаров Садыр Нургожоевич в своем интервью точно выразился, что не поддерживают ни одну из партий. Не имеет значения, если какая-то партия называет себя провластной. Важен опыт партийцев, насколько они чистые, честно ли они будут служить народу Кыргызстана», — сказал он.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!