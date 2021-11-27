Певица Зере выпустила клип на песню «Жеңеке» в рамках 16-дневной кампании против насилия в отношении женщин и девочек.
Видеоклип подготовлен при поддержке совместной инициативы ООН и Европейского Союза «Луч света».
В описании клипа отмечается, что за первое полугодие 2021 года правоохранительные органы зафиксировали 2069 случаев домашнего насилия.
«Большинство таких случаев умалчивается, поэтому цифры настоящей статистики намного выше», — написано под видеоклипом.
В песне «Женеке», певица поёт о домашнем насилии в отношении келинок*. В тексте она рассказывает, как жене** обманывает и говорит, что синяки появились от того, что она «упала с лестницы».
*молодая невестка для родственников мужа. Обычно келинка приходит в семью своего мужа и живет там.
**жена старшего брата.
«Мен билем — Я уже знаю,
Көзүңүз көгөргөндө эмне болгонун дароо эле — Когда у вас синяки,
Колуңуз кайрылганда — Когда у вас рука вывихнута,
Ичиңиз ооруганда — Когда у вас болит живот,
Тепкичтен чалынып жыгылганда — Когда падаете с лестницы.
Жеңекем менин — Моя жене,
Мен билдим эми — Я теперь узнала,
Жылмайып жүргөнуң — корккон экенсиң — Когда ты улыбалась — ты боялась.
[…]
Качып кет — Убегай,
Кетип кал — Уходи,
Куткарайын сени, жеңе — Спасу тебя, жене», — поёт певица.
В августе 2021 года Зере выпустила первый полноценный альбом ЕКЕК (Erkin Kyrgyzstandyn Erkin Kyzy — Свободная дочь независимого Кыргызстана). В альбоме певицы много песен о насилии над кыргызскими женщинами и призывов к взаимной поддержке.
Зере стала известна после своего первого клипа, посвященного правам женщин — он вышел в 2018 году. Тогда певица призывала не вмешиваться в чужие жизни (особенно, женские), и задалась вопросом: «Почему я должна быть такой, как хочешь ты и многие другие?».
За клип ей угрожали, песня вызвала резонанс, а реакция на творчество певицы была освещена в иностранных СМИ.
В 2019 году певица опубликовала клип песню «Сүйүнчү» (Благая весть) — и в видео можно увидеть отсылки на кыргызскую политику, движение нацпатриотов и давление на активистов.
Глобальная кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия» была организована в 1991 году. Её проводят в 187 странах мира.
Эта кампания, которая проводится ежегодно с 25 ноября — Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин до 10 декабря — Дня прав человека.