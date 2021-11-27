Певица Зере выпустила клип на песню «Жеңеке» в рамках 16-дневной кампании против насилия в отношении женщин и девочек.

Видеоклип подготовлен при поддержке совместной инициативы ООН и Европейского Союза «Луч света».

В описании клипа отмечается, что за первое полугодие 2021 года правоохранительные органы зафиксировали 2069 случаев домашнего насилия.

«Большинство таких случаев умалчивается, поэтому цифры настоящей статистики намного выше», — написано под видеоклипом.

Видео: Зере

В песне «Женеке», певица поёт о домашнем насилии в отношении келинок*. В тексте она рассказывает, как жене** обманывает и говорит, что синяки появились от того, что она «упала с лестницы».

*молодая невестка для родственников мужа. Обычно келинка приходит в семью своего мужа и живет там.

**жена старшего брата.

«Мен билем — Я уже знаю,

Көзүңүз көгөргөндө эмне болгонун дароо эле — Когда у вас синяки,

Колуңуз кайрылганда — Когда у вас рука вывихнута,

Ичиңиз ооруганда — Когда у вас болит живот,

Тепкичтен чалынып жыгылганда — Когда падаете с лестницы.

Жеңекем менин — Моя жене,

Мен билдим эми — Я теперь узнала,

Жылмайып жүргөнуң — корккон экенсиң — Когда ты улыбалась — ты боялась.

[…]

Качып кет — Убегай,

Кетип кал — Уходи,

Куткарайын сени, жеңе — Спасу тебя, жене», — поёт певица.

В августе 2021 года Зере выпустила первый полноценный альбом ЕКЕК (Erkin Kyrgyzstandyn Erkin Kyzy — Свободная дочь независимого Кыргызстана). В альбоме певицы много песен о насилии над кыргызскими женщинами и призывов к взаимной поддержке.

Зере стала известна после своего первого клипа, посвященного правам женщин — он вышел в 2018 году. Тогда певица призывала не вмешиваться в чужие жизни (особенно, женские), и задалась вопросом: «Почему я должна быть такой, как хочешь ты и многие другие?».

За клип ей угрожали, песня вызвала резонанс, а реакция на творчество певицы была освещена в иностранных СМИ.

В 2019 году певица опубликовала клип песню «Сүйүнчү» (Благая весть) — и в видео можно увидеть отсылки на кыргызскую политику, движение нацпатриотов и давление на активистов.

Глобальная кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия» была организована в 1991 году. Её проводят в 187 странах мира.

Эта кампания, которая проводится ежегодно с 25 ноября — Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин до 10 декабря — Дня прав человека.