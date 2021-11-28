В Кыргызстане прошли выборы депутатов парламента 7-го созыва. На этой странице можно посмотреть полные результаты голосования. Страница постоянно обновляется.
Результаты голосования по партийным спискам:
После обработки 70% данных с АСУ
Предварительное распределение мест в парламенте:
Информация будет опубликована позже.
Лидеры по одномандатным округам:
Информация будет опубликована позже.
Детальные результаты по одномандатным округам:
Ак-Суйский избирательный округ:
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Аксыйский избирательный округ:
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Ала-Букинский избирательный округ:
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Алайский избирательный округ:
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Аламүдунский избирательный округ:
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Араванский избирательный округ:
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Базар-Коргонский избирательный округ:
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Ак-Суйский избирательный округ:
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Баткенский избирательный округ:
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Жайылский избирательный округ:
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Жалал-Абадский избирательный округ:
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Жети-Өгүзский избирательный округ:
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Кадамжайский избирательный округ:
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Кара-Суйский избирательный округ:
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Кокжарский избирательный округ:
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Кочкорский избирательный округ:
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Куршабский избирательный округ:
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Лейлекский избирательный округ:
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Ленинский избирательный округ:
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Манасский избирательный округ:
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Московский избирательный округ:
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Нарынский избирательный округ:
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Ноокатский избирательный округ:
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Ноокенский избирательный округ:
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Октябрьский избирательный округ:
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Ошский избирательный округ:
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Первомайский избирательный округ:
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Свердловский избирательный округ:
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Сокулукский избирательный округ:
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Сузакский избирательный округ:
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Таласский избирательный округ:
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Токтогульский избирательный округ:
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Толойконский избирательный округ:
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Узгенский избирательный округ:
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Чуй-Кеминский избирательный округ:
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Ысык-Атинский избирательный округ:
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Ысык-Кульский избирательный округ:
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