В Кыргызстане прошли выборы депутатов парламента 7-го созыва. На этой странице можно посмотреть полные результаты голосования. Страница постоянно обновляется.

Результаты голосования по партийным спискам:

После обработки 70% данных с АСУ

Предварительное распределение мест в парламенте:

Информация будет опубликована позже.

Лидеры по одномандатным округам:

Информация будет опубликована позже.

Детальные результаты по одномандатным округам:

Ак-Суйский избирательный округ:

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Аксыйский избирательный округ:

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Ала-Букинский избирательный округ:

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Алайский избирательный округ:

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Аламүдунский избирательный округ:

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Араванский избирательный округ:

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Базар-Коргонский избирательный округ:

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Ак-Суйский избирательный округ:

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Баткенский избирательный округ:

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Жайылский избирательный округ:

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Жалал-Абадский избирательный округ:

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Жети-Өгүзский избирательный округ:

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Кадамжайский избирательный округ:

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Кара-Суйский избирательный округ:

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Кокжарский избирательный округ:

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Кочкорский избирательный округ:

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Куршабский избирательный округ:

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Лейлекский избирательный округ:

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Ленинский избирательный округ:

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Манасский избирательный округ:

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Московский избирательный округ:

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Нарынский избирательный округ:

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Ноокатский избирательный округ:

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Ноокенский избирательный округ:

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Октябрьский избирательный округ:

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Ошский избирательный округ:

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Первомайский избирательный округ:

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Свердловский избирательный округ:

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Сокулукский избирательный округ:

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Сузакский избирательный округ:

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Таласский избирательный округ:

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Токтогульский избирательный округ:

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Толойконский избирательный округ:

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Узгенский избирательный округ:

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Чуй-Кеминский избирательный округ:

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Ысык-Атинский избирательный округ:

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Ысык-Кульский избирательный округ:

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