Завершились выборы депутатов по единому избирательному округу на избирательном участке №9021 в российском городе Хабаровск. Впереди партия «Ата Мекен».

Результаты голосования сообщил информационный портал Super.kg.

Согласно информации в чеке, в выборах приняли участие 111 человек. Из них 23 человека проголосовали за «Ата Мекен». В тройку лидеров также входят партии «Бутун Кыргызстан» с 22 голосами и «Ыйман Нуру» — с 18 голосами.

Остальные голоса распределились следующим образом: