Завершились выборы депутатов по единому избирательному округу на избирательном участке №9021 в российском городе Хабаровск. Впереди партия «Ата Мекен».
Результаты голосования сообщил информационный портал Super.kg.
Согласно информации в чеке, в выборах приняли участие 111 человек. Из них 23 человека проголосовали за «Ата Мекен». В тройку лидеров также входят партии «Бутун Кыргызстан» с 22 голосами и «Ыйман Нуру» — с 18 голосами.
Остальные голоса распределились следующим образом:
- «Ынтымак» — 8;
- «Ишеним» — 8;
- «Ата-Журт Кыргызстан» — 8;
- «Альянс» — 4;
- «Улуу Журт» — 4;
- «Азаттык» — 3;
- «Улуттар Биримдиги» — 3;
- «Эл үмүтү» — 3;
- «Мекенчил эл» — 2;
- «Кыргызстан Жашылдар партиясы» — 1;
- «Кыргызстанды Өнүктүрүүчү Патриоттук партиясы» — 1.