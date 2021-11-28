Завершились выборы депутатов по единому избирательному округу на избирательном участке №9021 в российском городе Хабаровск. Впереди партия «Ата Мекен».

Результаты голосования сообщил информационный портал Super.kg.

Согласно информации в чеке, в выборах приняли участие 111 человек. Из них 23 человека проголосовали за «Ата Мекен». В тройку лидеров также входят партии «Бутун Кыргызстан» с 22 голосами и «Ыйман Нуру» — с 18 голосами.

Остальные голоса распределились следующим образом:

  • «Ынтымак» — 8;
  • «Ишеним» — 8;
  • «Ата-Журт Кыргызстан» — 8;
  • «Альянс» — 4;
  • «Улуу Журт» — 4;
  • «Азаттык» — 3;
  • «Улуттар Биримдиги» — 3;
  • «Эл үмүтү» — 3;
  • «Мекенчил эл» — 2;
  • «Кыргызстан Жашылдар партиясы» — 1;
  • «Кыргызстанды Өнүктүрүүчү Патриоттук партиясы» — 1.

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