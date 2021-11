Чек участка №9007. фейсбук страница Мирбека Муратбек уулунун. Завершились выборы депутатов по единому округу на избирательном участке №9007 в российском городе Иркутск. По информации на чеке, впереди партия «Ата-Журт Кыргызстан». Чек с результатами голосования опубликовал пользователь фейсбука Мирбек Мунарбек уулу, согласно чеку в выборах приняли участие 319 человек. Из них 117 человек проголосовали за «Ата-Журт Кыргызстан». Партия «Бутун Кыргызстан» набрала 83 голоса, партия «Ыйман Нуру» — 34 голоса. Три человека проголосовали против всех. Остальные партии распределились следующим образом: «Ишеним» — 15;

«Ата Мекен» — 10;

«Альянс» — 10;

«Азаттык» — 10;

«Ынтымак» — 6;

«Эл үмүтү» — 4;

«Мекенчил эл» — 3;

«Улуу Журт» — 3;

«Социал-Демократтар» — 2;

«Ордо» — 2;

«Жашасын Кыргызстан» — 1.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!