Чек участка №9007. фейсбук страница Мирбека Муратбек уулунун.

Завершились выборы депутатов по единому округу на избирательном участке №9007 в российском городе Иркутск. По информации на чеке, впереди партия «Ата-Журт Кыргызстан».

Чек с результатами голосования опубликовал пользователь фейсбука Мирбек Мунарбек уулу, согласно чеку в выборах приняли участие 319 человек. Из них 117 человек проголосовали за «Ата-Журт Кыргызстан». Партия «Бутун Кыргызстан» набрала 83 голоса, партия «Ыйман Нуру» — 34 голоса. Три человека проголосовали против всех.

Остальные партии распределились следующим образом: