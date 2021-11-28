Завершились выборы депутатов по единому округу на избирательном участке №9007 в российском городе Иркутск. По информации на чеке, впереди партия «Ата-Журт Кыргызстан».
Чек с результатами голосования опубликовал пользователь фейсбука Мирбек Мунарбек уулу, согласно чеку в выборах приняли участие 319 человек. Из них 117 человек проголосовали за «Ата-Журт Кыргызстан». Партия «Бутун Кыргызстан» набрала 83 голоса, партия «Ыйман Нуру» — 34 голоса. Три человека проголосовали против всех.
Остальные партии распределились следующим образом:
- «Ишеним» — 15;
- «Ата Мекен» — 10;
- «Альянс» — 10;
- «Азаттык» — 10;
- «Ынтымак» — 6;
- «Эл үмүтү» — 4;
- «Мекенчил эл» — 3;
- «Улуу Журт» — 3;
- «Социал-Демократтар» — 2;
- «Ордо» — 2;
- «Жашасын Кыргызстан» — 1.
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