Чек участка №9007. фейсбук страница Мирбека Муратбек уулунун.

Завершились выборы депутатов по единому округу на избирательном участке №9007 в российском городе Иркутск. По информации на чеке, впереди партия «Ата-Журт Кыргызстан».

Чек с результатами голосования опубликовал пользователь фейсбука Мирбек Мунарбек уулу, согласно чеку в выборах приняли участие 319 человек. Из них 117 человек проголосовали за «Ата-Журт Кыргызстан». Партия «Бутун Кыргызстан» набрала 83 голоса, партия «Ыйман Нуру» — 34 голоса. Три человека проголосовали против всех.

Остальные партии распределились следующим образом:

  • «Ишеним» — 15;
  • «Ата Мекен» — 10;
  • «Альянс» — 10;
  • «Азаттык» — 10;
  • «Ынтымак» — 6;
  • «Эл үмүтү» — 4;
  • «Мекенчил эл» — 3;
  • «Улуу Журт» — 3;
  • «Социал-Демократтар» — 2;
  • «Ордо» — 2;
  • «Жашасын Кыргызстан» — 1.
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