Брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Шайырбек Ташиев, который баллотировался в депутаты «потому что его просил народ», судя по всему, проходит в новый созыв. По предварительным данным, за Ташиева проголосовали 21 266 человек. И он лидирует в своем округе, набрав больше всех голосов. Подсчитано уже 100 % голосов избирателей этого округа. Ранее ЦИК дважды выносил Шайырбеку Ташиеву предупреждения. Первое предупреждение Шайырбек Ташиев получил за то, что его брат — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев — передал ключи от дома жителю села Барпы. Статья 28 закона «О выборах» запрещает кандидатам и их близким родственникам заниматься благотворительной деятельностью. Рабочая группа ЦИК приняла заявление и передала в МВД, для дальнейшего расследования.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!