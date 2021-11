В селе Бабалашкар Кара-Сууйского района Ошской области сторонники партии «Альянс» обвинили сотрудников штаба партии «Ата-Журт Кыргызстан» в «попытке подкупа голосов». В то же время житель, который использовал свой частный дом в качестве штаба, пожаловался, что они имеют право на «неприкосновенность частной жизни», а представители партии «Альянс» нарушили эту неприкосновенность. Инцидент произошел еще 24 ноября. Заявитель в милиции снял на видео сумку мужчины, который входил в штаб партии «Ата Журт Кыргызстан» — в ней была пачка денег из двухтысячных купюр, блокнот и ручка. В блокноте было написано «выборные расходы», список людей, а напротив — сумма в 5 000 сомов. Кроме этого, был составлен список и по другим расходам, «аренда штаба, бензин, аренда баннера» и прочее. Владелец сумки утверждает, что продает машины и штаб заехал, потому что помогал женщине купить автомобиль. У него была сумма в 259 тысяч сомов, поэтому когда им заинтересовался заявитель, он испугался и подумал, что они собираются его ограбить. Подозреваемый сказал, что выбросил сумку с деньгами, когда убегал, но преследователи схватили его и повезли в УВД Оша. В милиции сообщили, что заявителями являются сторонники партии «Альянс». Женщина, которой владелец сумки с деньгами вроде как помогал купить автомобиль, организовала штаб кандидата «Ата-Журт Кыргызстан» в своем доме. Она написала заявление в милицию на сторонников «Альянса», сказав, что они «нарушили неприкосновенность ее частной жизни».

