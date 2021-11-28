Завершились выборы депутатов по единому избирательному округу на избирательном участке №9013 в городе Южно-Сахалинск в России. По предварительным данным, впереди партия «Бутун Кыргызстан».

Чек с итогами голосования опубликовал пользователь фейсбука Мирбек Мунарбек уулу.

По данным чека, в выборах приняли участие 203 человека, из них 76 человек проголосовали за «Бутун Кыргызстан». В тройку лидеров вошли партия «Ишеним» — 32, партия «Ыйман-Нуру» — набрала 16 голосов.

Остальные голоса распределились следующим образом:

«Ынтымак» — 15;

«Ата-Журт Кыргызстан» — 14;

«Альянс» — 11;

«Эл үмүтү» — 11,

«Улуттар Биримдиги» — 8;

«Ата-Мекен» — 7;

«Азаттык» — 3;

«Багыт» — 1;

«Кыргызстан жашылдар партиясы» — 1;

Ранее председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова на брифинге от 28 ноября сообщила, что одними из первых в парламентских выборах смогли проголосовать кыргызстанцы, которые находятся в российском городе Южно-Сахалинск.

В прошлогодних выборах 2020 года 4 октября в Южно-Сахалинске также лидировала партия «Бутун Кыргызстан». Из 330 избирателей 127 проголосовали за вышеуказанную партию.

Завершились выборы депутатов по одномандатному избирательному округу №9004 и в городе Владивосток. По информации, в этом городе также лидирует партия «Бутун Кыргызстан».

Чек с результатами голосования опубликовал пользователь фейсбука Мирбек Мунарбек уулу. Согласно чеку в выборах приняли участие 134 человека, из них 54 человека проголосовали за «Бутун Кыргызстан». В первую тройку входят — партия «Ынтымак» — с голосами 16, и «Ишеним» — с 11 голосами. Два человека проголосовали «против всех».

Остальные голоса распределились следующим образом: