Экс-спикер парламента, депутат Дастан Джумабеков лидирует по результатам Манасского округа.

Подсчитаны уже 100% голосов в АСУ. За Джумабекова проголосовали 13 252 избирателя.

По этому округу в парламент баллотировались шесть кандидатов. На втором месте Мирлан Назарбеков, он набрал на 62 голоса меньше, чем Джумабеков. После ручного подсчета будут оглашен официальный результат.

Этим летом политик возглавил Федерацию кок-бору. А еще он герой мемов.

Он не раз становился объектом для шуток в соцсетях. Так, на нескольких заседаниях парламента Жумабеков не смог правильно выговорить название города Франкфурт-на-Майне. В первый раз спикер назвал город «Франкфурт жана Маяне», во второй раз «Франкфурт-на-Маяне».

Джумабеков юрист по образованию. Он попал в парламент впервые как депутат от «Ата-Журт» и четыре месяца возглавлял парламентскую фракцию. В 2015 году он уже баллотировался в депутаты от партии «Кыргызстан».